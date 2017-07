Yeltsin Tejeda sale del bache y se siente cerca de su mejor nivel

Filadelfia, Estados Unidos

Yeltsin Tejeda recuerda sus mejores momentos, pero también los peores. El volante no se engaña, sabe que su bache tras Brasil 2014 fue significativo.

Él mismo lo afirma, luego de esa histórica participación de Costa Rica en la Copa del Mundo, parecía que el fútbol se ponía a sus pies pero tiempo después empezó a mostrar su nivel más bajo.

En el transcurrir del jugador había más tormentas que días soleados, pero hoy asegura que está cerca de su mejor versión.

"Uno sabe lo que puede dar y gracias a Dios poco a poco voy recuperando el nivel que siempre quiero y lo importante es aportar a la selección, tampoco tengo que desesperarme... fueron lesiones, desgarros, meses fuera de la cancha pero ya poco a poco voy y lo importante es que me siento bien", afirmó el mediocampista, quien actuó de titular con la Tricolor en el juego contra Guayana Francesa, en la Copa Oro.

Tras el Mundial, Tejeda firmó con el Evian, de la primera división de Francia; ahí tuvo regularidad en la temporada 2014-2015, durante la que jugó 2003 minutos en 27 encuentros.

Sin embargo, llegaron dos descensos con el club galo y con ello también lesiones que le iban restando oportunidades de ser tomado en cuenta por Óscar Ramírez.

El recuperador regresó a la máxima categoría con el Lausanne de Suiza, pero ahí tampoco se ha librado de lesionarse.

En la temporada 2016-2017 tan solo actuó en 11 compromisos, para un total de 507 minutos. El presente año se inició con molestias musculares y la imposibilidad de disputar la eliminatoria mundialista.

Ahora el panorama parece mejorar, físicamente el contención afirma sentirse óptimo y volvió a ser tomado en cuenta en la Selección Nacional, con dos partidos en eliminatoria y la oportunidad de actuar en Copa Oro.

"Ya me siento bien, fueron momentos difíciles, uno está fuera del país, tal vez quiere jugar fuera y no estaba jugando todos los partidos, o jugaba solo 20 minutos. La regularidad es importante para uno y espero retomarla en cualquier momento".

Tejeda fue el futbolista más combativo del Mundial de 2014, no daba una bola por perdida y su marca en la mitad de la cancha fue férrea, dejando sin ideas a sus rivales.

Tener ese rendimiento y después sufrir una caída estrepitosa se convirtieron en una difícil transición para Yeltsin, según él mismo admite.

"La gente siempre espera más de uno, y después de Brasil, donde lo que hizo fue muy importante, yo estaba en buen nivel y después fui bajando, uno sabe, uno tampoco puede decir: 'no, siempre estuve bien'", aseveró.

Ante Guayana Francesa (90 minutos) y también contra Canadá (29 minutos) y Honduras (19 minutos) dio nuevas muestras de su conocido olfato para recuperar balones y servir en los pases a sus compañeros.

"Voy poco a poco, pienso que sí en algún momento se me estaba haciendo difícil (...) pero ahora estoy para aportar, estoy al 100%. Pienso que hicimos una buena preparación y me siento bien, estoy para cualquier momento en que me necesite el entrenador", agregó.

La lucha por el puesto en la alineación es ahora más fuerte, pues tiene enfrente jugadores como David Guzmán, volante que está pasando por uno de sus mejores momentos. Además de Rándall Azofeifa, quien ha sido el estelar en la eliminatoria hacia Rusia 2018, aunque parecer ir perdiendo terreno.

"Ante Guayana me sentí bien, aunque siempre falta más, hay cosas por mejorar y eso es lo importante, uno no puede ponerse un techo, hay que saber escuchar al entrenador y estar preparado para todo lo que viene", señaló Tejeda.

Para él y el resto del equipo lo más relevante es que hubo una evolución en los últimos meses y dentro de la Sele esperan con ansías ver la mejor versión del futbolista.

Así lo dijo Luis Marín días atrás, cuando comentó que "poco a poco vamos recuperando a Yeltsin".

El capitán de la Nacional, Bryan Ruiz, también le dio el visto bueno, al afirmar que estuvo "muy bien en el medio campo", en combinación con Azofeifa.