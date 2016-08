Tricolor tiene alta oferta en la retaguardia

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La Tricolor dispone de siete defensores para afrontar las últimas dos fechas de la cuadrangular eliminatoria.

De cara a los duelos del próximo viernes frente a Haití (6 p. m.) y el martes contra Panamá (7:30 p. m.), el técnico Óscar Ramírez puede echar mano de Johnny Acosta, Kendall Waston, Óscar Duarte, Giancarlo González, Pablo Salazar, Francisco Calvo y Allan Miranda.

Aunque Waston, Acosta y Duarte son los habituales titulares del Macho, la proximidad entre un juego y el otro abre la posibilidad de que el timonel rote y tenga margen para que tres de ellos limpien las cartulinas amarillas que arrastran.

Al choque con los haitianos llegan prevenidos Kendall y Johnny, a quienes les conviene ser amonestados en el Caribe y purgar el martes en casa frente a la escuadra panameña.

La misma situación vive el lateral Christian Gamboa, cuyo sustituto natural sería el florense Miranda.

Según el reglamento de la eliminatoria a Rusia 2018, el futbolista que acumule dos tarjetas amarillas se pierde el siguiente duelo. Y las amonestaciones se arrastran de una fase a otra.

“Lo ideal sería no llegar con riesgo a la siguiente fase, de ahí que probablemente el Macho use a Acosta y a Waston contra Haití, y si son amonestados, no habría problema y podría darle la oportunidad a otros hombres en el siguiente encuentro”, opina el exseleccionado nacional Harold Wallace.

El técnico y exmundialista Rónald González es del criterio de que, aún con la abundancia de figuras en la parte baja, Ramírez apostará a la continuidad de su trabajo para asegurar el pase a la etapa siguiente.

“Normalmente uno, en las selecciones, no hace mucho cambio de acuerdo con lo que le ha dado resultados, aunque perfectamente Óscar puede usar a otros en el segundo juego ya que los centrales que llamó tienen características muy parecidas, como ser fuertes en el juego aéreo”, explicó González.

A lo interno de la Sele dos de los involucrados en la competencia defensiva anticipan que lo suyo es pelear el puesto de igual a igual.

“Hay jugadores de mucha calidad en la Selección. Es bonito para el país y para el entrenador. Ahora le tocará a él escoger a los más indicados. Estoy al 100% para que cuente conmigo”, advirtió Pipo González.

Francisco Calvo va en la misma línea de su coequipero. “Me siento muy bien, con ganas de competir en un gran plantel, ante grandes defensores. Uno siempre va a querer ganarse un campo y si Óscar así lo requiere, trataré de dar el máximo”.











