Técnico de Panamá: 'Costa Rica es un equipo moderno'

El entrenador de la selección de Panamá, Hernán Darío Gómez, asegura que Costa Rica practica un gran fútbol y que le teme a las diagonales que hace el delantero Marco Ureña de cara al juego de este miércoles a las 4:15 p. m.

¿Ya tiene el once inicial de Panamá para enfrentar a Costa Rica?

Lo tengo claro, pero en el grupo todavía no lo tienen claro y los médicos no lo tienen claro. Yo no tengo problema en decir quién va a jugar, pero si les digo un equipo quizá mañana lo tengo que cambiar.

¿Considera que la táctica fija puede ser fundamental?

Costa Rica es preciso en el juego áereo, en el juego áereo nosotros también tenemos una buena talla y precisión. Tenemos una buena pegada, ya que no es tan importante el que va arriba si no el que pega el balón y tenemos buenos jugadores para ese cobro.

¿Cómo ha evolucionado Ismael Díaz y si eso puede influir en su formación?

Lo de Ismael esta todavía ahí. Dependiendo de los jugadores que tenga voy a parar el equipo. Hay jugadores que me sirven para una cosa y otros que los tengo para otros funcionamientos. Yo no quisiera tener rotaciones para estos partidos, quisiera tener la continuidad y el mismo equipo.

¿Cómo analiza a Costa Rica?

A mi Costa Rica, con respeto a los demás, me ha parecido desde que he estado en Panamá, uno de los equipos más importantes, su estilo de fútbol y su idosincrasia para jugar fútbol es muy suramericana, de muy buena técnica. El profe Óscar Ramírez lo hace muy sólido, es difícil llegarle, tiene jugadores muy rápidos con un buen lanzador, es un equipo muy difícil, muy bueno. Nosotros estamos muy contentos de enfrentar a Costa Rica, por ser un equipo grande, favorito, por su nómina.

¿La meta de Panamá era llegar al cuarto partido en la Copa Oro?

Lo que dije es que menos del cuarto partido no aceptaba, nosotros siempre aspiramos al título. Panamá ha sido finalista de esta copa, ha estado entre los tres mejores de esta copa y también es merecedor de un título de estos. Es distinto decir que menos del cuarto no se aceptaba, sería un fracaso no haber llegado a este cuarto partido. Yo estoy peleado con los jugadores en el buen sentido y vamos a ver quién tiene razón, si ellos o yo mañana.

¿Qué le parecen los elogios por parte de Óscar Ramírez?

Agradecerle a Óscar por sus palabras, él y yo como que nos hemos entendido como personas. Se ve que me admira y yo lo admiro a él, hay una buena empatía. Cuando él no está jugando en contra mía hago fuerza para que le vaya bien. Panamá ha mejorado, todo mundo ve el estilo y la idea de Panamá. Costa Rica, por su parte, es un equipo muy moderno, preciso en velocidad.

¿Considera que Panamá puede asumir el rol de favorito por las bajas de Costa Rica?

En el tiempo que yo he manejado selecciones he pensado que en una selección sale uno bueno y entra uno bueno. El problema es cuando uno dirige un club y ahí hay titulares. Yo asumo que la historia pesa, el futbol de Panamá está viviendo un buen momento, es un equipo que no pierde y que vamos a enfrentar a un rival que está acostumbrado a grandes cosas. Vamos a irrespetar la historia de Costa Rica y decir que puede ser un partido parejo.

¿Usted tiene claro cómo puede jugar Costa Rica?

No me sé la alineación, se la podría decir pues son jugadores famosos, si yo no me la sé, los panameños se la saben de memoria. Lo importante para nosotros es interpretar nuestro propio trabajo, definir cómo juega Panamá.

¿Ha estudiado mucho a Costa Rica?

Hemos visto los tres partidos de Costa Rica, uno se dedica a mirar el estilo del técnico más allá de las individualidades. Yo doy una imagen a los jugadores para no entrar muy ciego de a quiénes se van a enfrentar, pero si veo videos casi siempre es de mi equipo para ver en qué hemos mejorado y lo que estamos fallando. Nosotros tenemos claro de cómo juega Costa Rica, y sí le tengo miedo a Ureña en sus diagonales, son mortales para el contrario.

¿Hay jugadores que se han ganado un puesto para la hexagonal?

A estos muchachos les dije que este torneo es de mucha ilusión para llegar a una final y ganar un título, pero que no termina ahí. Es una convocatoria para confirmar o no si pueden estar en los partidos de la eliminatoria. Hay jugadores que pueden estar, yo estoy contento con el grupo, pero Panamá tiene que ganar un partido de estos, ante un grande. Quiero que este equipo sea capaz de jugar la eliminatoria.