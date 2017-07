Tapadas de Patrick Pemberton mitigaron los errores de la Selección Nacional

Nueva Jersey

Las intervenciones del portero Patrick Pemberton fueron claves, no solo para que la Tricolor iniciara con el pie derecho en la Copa Oro, sino para evidenciar errores que se deben corregir en la defensa Nacional.

El seleccionador Óscar Ramírez se inclinó por la línea de cinco que tanto lo caracteriza, conformada por Cristian Gamboa, Giancarlo González, Johnny Acosta, Kenner Gutiérrez y Francisco Calvo.

En los primeros cinco minutos del compromiso ante Honduras, Pemberton ya era figura con dos tapadas importantes tras ataques del delantero Romell Quioto.

Dicho artillero fue un verdadero dolor de cabeza para Gutiérrez en la primera parte del partido.

En la segunda, la figura catracha fue Alberth Elis, quien demostró ser un hombre de lucha y velocidad.

La movilidad de Elis le generó problemas a la zaga; sin embargo, gracias a Pemberton el gol en contra no llegó.

"Cuando me den la oportunidad de jugar en la Selección siempre trato de dar lo mejor de mí. La concentración fue máxima. Tuve intervenciones cuando el equipo más lo necesitaba. No solo yo si no todos mis compañeros jugamos bien", comentó Pemberton.

Y agregó: Fue un partido muy intenso, tenemos que darle mérito a Honduras, ellos jugaron muy bien. Supimos repeler el ataque de ellos".

Pemberton parte como titular en una nueva Copa Oro.