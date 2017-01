Seleccionados van a la Uncaf con pocas pistas sobre sus rivales

Selección Nacional

Los seleccionados van a la Copa Uncaf con pocas referencias sobre sus adversarios.

Según dijeron, por ahora no han estudiado mucho a los rivales, que serán El Salvador (este viernes a las 5:30 p. m.), Belice (domingo al mediodía), Nicaragua (martes a las 5:30 p. m.), Honduras (viernes 20 de enero a las 5:30 p. m.) y Panamá (domingo 22 de enero a las 3 p. m.).

Esta situación no inquieta a los dirigidos por Óscar Ramírez, quienes están más pendientes del estilo de juego que intentarán imponer en la cancha, en Ciudad de Panamá, donde se disputará el torneo.

El combinado patrio tiene previsto llegar a Panamá alrededor de las 4 p. m. de este miércoles.

El lateral derecho Jhamir Ordain admitió que tienen pocas pistas sobre las selecciones a las que enfrentarán.

"No hemos analizado mucho a los rivales. Por historia sabemos que son difíciles, que son escuadras que se entregan en la cancha. Vamos a analizarlos con mayor profundidad cuando empiece el torneo", aseguró el siquirreño.

El defensor Allan Miranda añadió que irán partido a partido, por lo que no hubo prisa en profundizar lo que puedan hacer sus rivales.

"La verdad vamos paso a paso, no sabemos mucho de lo que puedan presentar los salvadoreños. Óscar (Ramírez) nos ha dicho que prácticamente no han cambiado su estilo de juego en varios años, pero del plantel conocemos muy poco. En este momentos nos enfocamos en trabajar nuestro sistema y aunque no sabemos todavía quiénes van a jugar, es claro que necesitamos afianzar nuestro sistema", añadió Miranda.

El zaguero del Herediano dijo que de Honduras saben la forma en que trabaja Jorge Luis Pinto y que Panamá será fuerte por estar en casa.

"Al resto de los rivales los iremos analizando más en el transcurso de los próximos días", agregó.

Por su parte, David Guzmán indicó que aún tienen tiempo para estudiar a los adversarios.

"Hemos analizado un poco a El Salvador y conforme se acerque el partido trabajaremos más en ese aspecto. Para el primer compromiso esperamos tener la idea clara y un día antes tendremos listo nuestro debut", indicó Guzmán.

Juan Pablo Vargas, zaguero de Belén, admitió que los oponentes irán con la misión de vencer a la Tricolor, ya que Costa Rica es el campeón vigente.

"Sobre la forma en que se paran los rivales y todo lo concerniente a su estilo de juego, lo está manejando el entrenador y el cuerpo técnico. En los próximos días analizaremos a los otros equipos para tener una idea más clara. Por el momento trabajamos en función de llegar bien al primer compromiso para hacer un buen partido y sacar los primeros tres puntos", puntualizó Vargas.











