Selección de Costa Rica le pone el ojo a delanteros pinoleros

Ciudad de Panamá. El crecimiento y el desarrollo futbolístico de la Selección de Nicaragua, al mando del técnico costarricense Henry Duarte, además del peligro que representan los delanteros Juan Barrera y Daniel Cárdenas, no pasa desapercibido por los integrantes de la Tricolor.

Los seleccionados admiten que tienen bien identificadas las virtudes que han mostrado los pinoleros en la Copa Uncaf, en Panamá, a pesar de haber perdido los dos primeros partidos, ante El Salvador y Panamá, ambos por 2- 1.

Los nicaragüenses, rival de este martes a las 5:30 p. m., hora de Costa Rica, desarrollaron un sistema de juego equilibrado y con buenos movimientos en la cancha.

Sin embargo, desatenciones en la zona defensiva, la poca efectividad en el ataque e incluso errores arbitrales que les perjudicaron han provocado que sea el único equipo que no ha logrado sacar puntos en el torneo.

"Es notable el crecimiento que han mostrado en la Copa, no serán un rival fácil. Ellos tienen buenos jugadores y hemos referenciado en su parte ofensiva a Juan Barrera, jugador que pretende la Liga, y al número siete (Daniel Cárdenas). Son potentes y fuertes, por lo no que no se les puede dar ventajas", sentenció Juan Pablo Vargas.

Por su parte, el zaguero santista Jhamir Ordain confesó que han tomado las precauciones para no verse sorprendidos por los pupílos de Duarte.

"No podemos descuidarnos porque ellos tienen jugadores habilidosos. Hay que tener referenciado a Barrera y no dejar que tenga conexión con sus compañeros, porque pueden crear peligro. No deben crecer, porque pueden hacer mucho daño", agregó Ordain.

Alejandro Larrea, asistente técnico de Óscar Ramírez, indicó que Nicaragua es una escuadra que tiene una idea clara de lo que pretende, por lo que no se le debe dar libertades. Además, señala, todos los equipos participantes desean derrotar a Costa Rica.

"Ellos han realizado pocos cambios en los dos partidos jugados. Habría que ver cómo es el manejo de la parte física, pero es indudable que son un equipo con movimientos interesantes, que han tenido un buen desarrollo", afirmó Larrea.

En cuanto a la posible formación tica, Larrea tampoco quiso especular, pero indicó que posiblemente apuesten por seguir observando el desempeño de algunas figuras.

"Aún tenemos tres partidos más y queremos darle oportunidad a los jugadores que ratificaron su buen momento y a los otros que no se sintieron cómodos en la cancha, porque que no los podemos evaluar por un solo compromiso", puntualizó el uruguayo.











