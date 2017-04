Caída en rendimiento provoca remezón y sorpresas en 'Sele' de Popeye Herrera

San Rafael de Alajuela

En un parpadeo, un grupo de futbolistas que fueron parte de la columna vertebral de la Sele durante la mayoría del proceso se quedaron sin Mundial, reemplazados por otros que no bajaron la guardia ni por un segundo.

La lista final de Marcelo Popeye Herrera premia el momento actual de cada futbolista y castiga severamente a algunos, que aun cuando eran de la base, bajaron los brazos en el peor momento.

"No se le puede dar ventaja a nadie porque cuando te das cuenta, alguien te quitó tu lugar. Es solo rendimiento. Me duele cuando doy una lista y dejo fuera a jugadores que tuve por mucho tiempo", reconoció Herrera.

Los mundialistas Sub-17 Andy Reyes (Carmelita) y Roberto Córdoba (recientemente firmado por la Liga), así como el volante morado Marvin Loría no estarán en la cita del Corea del Sur, pese a que jugaron el Premundial.

Reyes, por ejemplo, vino a menos en esta campaña con los carmelos. Tanto Popeye como el entrenador verdolaga Guillerme Farinha coinciden en que disminuyó notablemente su producción en este 2017.

"Siento que Andy ha bajado su forma física y en la alegría de juego que le caracteriza. Considero que tiene gran calidad, pero cayó en el momento más importante", admitió Farinha.

En cambio, el creativo brumoso Christopher Núñez se ganó un espacio en menos de dos meses, tras mostrar su enorme calidad en la Primera División durante la campaña, cuando resaltó entre las mejores promesas del torneo.

El blanquiazul es el único futbolista de la lista que no formó parte del proceso previo. Se incorporó a las prácticas el día en que Costa Rica garantizó el boleto al Mundial y desde ese día convenció al cuerpo técnico.

Es un caso similar al del volante-lateral carmelo Suhander Zúñiga, ausente de la lista en la fase eliminatoria, pero de buen rendimiento en la etapa final del certamen local con Carmelita.

"Suhander Zúñiga es un jugador muy rápido, polifuncional y habilidoso. Tuvo un gran cierre de torneo. Lo hice debutar en Primera a los 16 años", dijo el técnico carmelo Guillerme Farinha

Otro que regresó, esta vez para quedarse, es el mediocampista del América de México, Gerson Torres, a quien le cobraron la falta de actitud en la etapa clasificatoria, cuando quedó por fuera de la nómina.

Popeye reconoce que tuvo una conversación sincera con el talentoso jugador desde el momento en que lo reincorporó al grupo, cuando empezó la pugna por un lugar en el Mundial.

Cambio radical. Del equipo de Costa Rica que avanzó a los cuartos de final del Mundial Sub-17 de Chile hasta la fecha, hay un cambio radical. Popeye cambió el 58% de la nómina, es decir, 12 futbolistas.

Al final, los altos y bajos en los momentos claves marcaron el destino de la mayoría de ellos. Aunque no es una regla, los jugadores con mayor presencia en los clubes de la división de honor lograron meterse.

Esto también se refleja en las variantes que presenta esta lista con respecto al pasado Premundial. Ciertamente, Costa Rica mostró un desempeño bajo y muy lejos del esperado. Cinco de los futbolistas que afrontaron el torneo no estarán en Corea del Sur.

"Desde mi perspectiva hay que ir a competir al Mundial, no a participar. En el Premundial no tuvimos el mejor torneo, no estuvimos a la altura y nos sirvió de experiencia", agregó Herrera.

La convocatoria se distribuye de la siguiente forma: cuatro jugadores de Saprissa, Alajuelense y Carmelita; tres de Herediano, dos del Santos, uno de Cartago, uno de Pérez Zeledón y dos legionarios (Torres y Rándall Leal).

Marcelo Herrera: 'La lista se definió por rendimiento'

Se ven cambios con respecto al Premundial. ¿En qué se basaron esos cambios?Tiene que ver con el nivel de rendimiento y el aporte. Yo tenía que definir sobre delanteros y decidí dejarlo al margen de esta lista.Hace unos meses se habló de la ausencia de Gerson Torres para el Premundial, pero hoy está en la lista. En cambio, se ausenta Andy Reyes. ¿Qué análisis hace de su ausencia?En el caso de Andy, si hacemos un análisis, estuvo a pesar de su edad, tiene muchos partidos internacionales. Fue muy importante en el Premundial de Honduras en el 2015 y después en el Mundial de Chile no arranca de titular, y a partir de ahí no ha sido constantemente titular.

"Lo que sí es cierto es que no vamos a descuidar jugadores, pues pensamos en el futuro. Creemos que Andy le dará mucho a Costa Rica, pero también creemos que de la misma manera que en la oportunidad anterior le tocó a Gerson, esta vez le tocó a él. Creo que muchas veces estas cosas hacen bien en el crecimiento de los muchachos.¿Cuánto le pueden dar los legionarios al equipo, en el caso de Gerson Torres y Rándall Leal?Que importante lo de Rándall. Cuando nosotros lo trajimos al Premundial no era un jugador muy tenido en cuenta en su club, el Mechelen de Bélgica. Jugaba mucho en el Sub-20 y el entrenador del primer equipo no lo tenía mucho en cuenta. Y cuando vino al Premundial y tuvo un buen rendimiento, lo empezaron a tomar en cuenta. Eso habla de lo importante de la Selección, de lo importante que es tener buen rendimiento.

"Seguramente Gerson en estos meses ha madurado. Hemos conversado con él y esto es fútbol. Hay que estar preparado. En estos días le estuve diciendo a los chicos que la lista no depende del esfuerzo que le pongas durante una semana o 15 días, los momentos dependen durante todos los días que jugás al fútbol. Cada día es un buen momento para aprender, crecer y mostrar al entrenador.

"Yo lo interpreto así. El otro día escuchaba a Ricardo La Volpe, a quien le preguntaban porqué dejó fuera del Mundial de Alemania a Cuauhtémoc Blanco, y él respondió: 'En mi equipo, jugador que no corre, no juega'. Por suerte al tener una orientación o pensamiento parecido, me ayuda a quedarme tranquilo".Un jugador de los que usted más resaltó por su calidad individual fue Roberto Córdoba. ¿Por qué lo deja fuera?Se acomoda a lo que acabo de decir. El fútbol no es de un momento, es de todos los días. De repente considero que Christopher Núñez está en un gran momento. Mi función es tratar de dar herramientas para que los chicos crezcan día a día. No le des ventaja a nadie porque cuando te das cuenta, alguien te quitó tu lugar. Es solamente rendimiento. Me duelo mucha cuando doy una lista y dejo afuera a jugadores que tuve por mucho tiempo.

"El fútbol no es de un momento, es de todos los días. De repente considero que Christopher Núñez está en un gran momento"

Quedaron fuera Alejandro Barrientos y Kevin Masís por lesión; Andy Reyes, Roberto Córdoba y Daniel Villegas, cinco chicos que vienen desde el Mundial de Chile. Tiene que ver con la formación, y además nos exigen resultados, y desde mi perspectiva hay que ir a competir, no a participar. En el Premundial no tuvimos el mejor torneo, no estuvimos a la altura y nos sirvió de experiencia.El equipo no jugó bien en el Premundial. ¿Qué le puede decir al aficionado?Competimos siempre, no nos apartamos del camino trazado. Tratamos de ir a ganar los partidos y avanzar las fases. Le quiero decir a la gente que estamos en una etapa formativa, y les pedimos disculpas sino pudimos llevar las expectativas.

Los convocados

Porteros:

Mario Sequeira (Saprissa)

Bryan Segura (Pérez Zeledón)

Adonis Pineda (Alajuelense)

Defensas y laterales:

Ian Smith (Santos)

Esteban González (Saprissa)

Yustin Salinas (Saprissa)

Esteban Espinoza (Herediano)

Diego Mesén (Alajuelense)

Pablo Arboine (Santos)

Volantes

Juan Arguedas (Carmelita)

Eduardo Juárez (Alajuelense)

Cristopher Núñez (Cartaginés)

Luis Hernández (Saprissa)

Jonathan Martínez (Carmelita)

Suhander Zúñiga (Carmelita)

Bernald Alfaro (Carmelita)

Gerson Torres (América de México)

Atacantes

Justin Daly (Herediano)

Jimmy Marín (Herediano)

Rándall Leal (Mechelen de Bélgica)

Barlon Sequeira (Alajuelense)