Honduras: La frágil selección que se aferra a sus promesas

'Sele' se enfrenta a catrachos este martes (3 p.m.)

Redacción

"Ya no estoy para los trotes que hace Jorge Luis Pinto en los entrenamientos", confesó Carlo Costly a sus 35 años, después de hacer las paces con el entrenador. Unos días antes, en caliente, había dicho que no volvería a la selección mientras allí estuviera el colombiano. Mantuvo la premisa, pues no volvió, pero cambió el argumento.

Costly fue, quizás, el último atacante de peso que tuvo la selección de Honduras. La actual camada se compone de jugadores poco destacados, o algunos otros que prometen llegan a ser referentes, pero todavía no lo son.

Del último Mundial en Brasil 2014 hay nueve futbolistas, pero ninguno de ellos es delantero. Los de corte más ofensivo son los volantes Mario Martínez, Róger Espinoza y Andy Najar, este último que milita en el Anderlecht de Bélgica y es considerado la principal figura del equipo.

Aún cuando estos hombres son la carta de presentación del plantel, a ninguno se le considera figura.

"Aunque se les ve bien en sus clubes, todavía no dan ese plus en la Selección. Se espera que Najar sea el referente, pero no ha dado ese paso al frente", contó el periodista de diario Diez, Kelvin Coello.

Ante la falta de cartas en el ataque, Pinto recurrió a los jóvenes de la selección Sub-23. Después de finalizar en la cuarta posición de los Juegos de Río de Janeiro, se esperaba que Albert Ellis, Rommel Quioto y Anthony Lozano asumieran el peso ofensivo de la Bicolor, pero todavía no han marcado tanta diferencia en la Mayor.

Evidentemente aún les falta experiencia para cargar con esta responsabilidad.

Aparte de la ausencia de Costly, la prensa hondureña ha criticado a Pinto por no convocar a Jerry Bengtson, el otro delantero de colmillo con que cuenta la H. La excusa del cafetero es que no lo puede ver fecha a fecha, debido a que juega en el Zob Ahan de Irán, una liga que es difícil de seguir, incluso por Internet.

Bengtson ya suma 17 goles en esta temporada en el fútbol iraní. Curiosamente, Pinto sí llama a Mario Martínez, quien juega en el ENPPI de Egipto y tiene menos protagonismo que su compatriota.

Esta generación tampoco tiene un referente en una liga top del Viejo Continente, como lo fueron David Suazo o Wilson Palacios en un pasado no muy lejano.

En este momento suma apenas tres puntos y es última de la hexagonal, después de caer en casa frente a Panamá y de visita ante Estados Unidos. Su única victoria la consiguió como local contra Trinidad y Tobago.

El rendimiento de la era Pinto en la eliminatoria es del 41%, al sumar apenas 11 puntos de 27 posibles.

En el funcionamiento colectivo, su idea tampoco ha calado al 100%. Cuando juega de visita, afronta los partidos con cinco hombres atrás y un estilo en el que predomina el contragolpe.

Sin embargo, la paliza de 6 por 0 ante EE. UU. puso en evidencia las falencias del equipo en todas las líneas.

"La estructura no se vio. El equipo se observó muy endeble en defensa, el mediocampo de EE. UU. transitaba con comodidad y el recorrido de nuestros volantes era largo. El equipo nunca fue compacto y esto incidió para que EE. UU. atacara por el centro de la defensa", aseguró el técnico catracho Ramón Primitivo Maradiaga.

En casa trata de sostener el balón y proponer, pero le cuesta romper las defensas rivales. El equipo también tiene problemas para definir las ocasiones de gol que crea en el último cuarto de cancha.

Pese a ello, la gestión de Pinto acumula dos puntos altos, que quizás son los que le han permitido recibir la confianza de los dirigentes: el cuarto lugar en los Olímpicos de Río y la obtención del título de Uncaf.

A la fecha, la eliminatoria mundialista es lo que más problemas le ha dado, pues avanzó sufriendo en la cuadrangular y comenzó con el pie izquierdo la hexagonal.

Figura del equipo: El extremo y volante ofensivo del Anderlecht de Bélgica, Andy Najar, es la referencia del ataque catracho. Fue convocado al Mundial de Brasil 2014 y se esperaba que asumiera un rol protagónico después de la cita mundialista; sin embargo, se le ha cuestionado porque todavía no asume el peso que se espera de él.

Renovación: Después de una buena participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Alberth Ellis (Houston Dynamo, MLS), Anthony Lozano (Tenerife, España) y Rommel Quito (Houston Dynamo, MLS) se convirtieron en la gran esperanza del balompié hondureño. Los tres militan en clubes del exterior, pero todavía no muestran su mejor cara en la eliminatoria mundialista.

El líder: El defensor central Mainor Figueroa es el capitán y líder del equipo. El veterano de 33 años milita en el Dallas FC de la MLS y participó en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

La portería: Después del retiro de Noel Valladares, asumió la portería de Honduras Donnis Escober. Este guardameta fue suplente en el Mundial de Brasil 2014 y siempre estuvo a la sombra de Valladares.

Legionarios: Honduras tiene 11 futbolistas en el balompié internacional, pero ninguno milita en una liga top del Viejo Continente. La mayoría de sus legionarios actúan en el fútbol de la MLS.