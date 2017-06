Johnny Acosta: 'Esperan que me equivoque para decir que soy el hombre de confianza de Óscar Ramírez'

San Rafael de Alajuela

Johnny Acosta se planta frente a la grabadora para contestar las preguntas. Quiere hablar sobre el tema incómodo, se le nota. Desea, ante todo, aclarar que no juega por ser 'el hombre de confianza' de Óscar Ramírez, y por el contrario, su lugar en la Tricolor se lo ganó desde mucho tiempo antes.

"No sé si seré solo el hombre de confianza de Óscar Ramírez, porque con Ricardo La Volpe era llamado y jugaba, con Jorge Luis Pinto era llamado y jugaba también", apunta el defensor.

El error frente a Trinidad y Tobago, cuando perdió una pelota en el mediocampo y el balón acabó en la red, lo colocó en el centro de las críticas. Hoy se defiende, sin exaltarse conversó con La Nación en el Proyecto Gol.

¿Cómo asume la crítica por el error cometido ante Trinidad y Tobago?

Tranquilo, cometí el error de perder la bola en la mediacancha, si no hubiera sido gol no pasa nada, nadie diría absolutamente nada. A veces cometemos errores que no terminan en gol pero ese lamentablemente terminó en anotación. Pero ya estoy muy maduro y sé que muchas veces de los errores se aprende.

"Se trata de cometer la menor cantidad de fallos posibles pero mucha gente está esperando que cometa el mínimo error para señalarme, porque dicen que soy el hombre de confianza de Óscar Ramírez, pero yo creo que la confianza se la gana uno. No sé si seré solo el hombre de confianza de Óscar porque con Ricardo La Volpe era llamado y jugaba, con Jorge Luis Pinto era llamado y jugaba también. Entonces no sé porque le dan tanta vuelta al asunto".

¿Qué tiene de malo ser el hombre de confianza?

No, no tiene nada de malo y me compromete más pues sé que tengo que entregarme al 100%.

¿Entonces lo que le molesta es que se diga que solo juega en la Sele por ser el hombre de confianza?

En realidad no me molesta porque nunca me ha importado lo que la gente diga o piensa, sino que nada más quiero aclarar un poco el tema porque me parece que se habla mucho de eso y ya cansa. Yo no veo redes sociales pero uno siempre se entera. Pero como le dije ahora, lo que pasó en el partido es circunstancial, a veces hay partidos buenos y malos. Igual cuando hago buenos partidos no me creo el mejor, es parte del fútbol.

Le tocará asumir un rol protagónico en Copa Oro. ¿Cómo ve las posibilidades del equipo para el torneo?

Contento por ser tomado en cuenta para esta Copa Oro que para mí es muy importante. Es mi segunda Copa y estoy ilusionado, siempre con la idea de poder ir a ganar, hacer las cosas bien y reafirmar lo que se está haciendo en la hexagonal.

Kenner Gutiérrez llega a la Sele después de ser utilizado en su club como volante. ¿Cómo ve este aspecto?

Bueno, lo conozco desde hace muchos años, es un gran jugador y sabemos que nos puede aportar mucho. Sabemos donde realmente es fuerte Kenner. También el profesor lo conoce desde hace mucho tiempo y sabe dónde explotar sus virtudes.