Popeye eligió a sus hombres

La cita planetaria será del 20 de mayo al 11 de junio y en la convocatoria de Marcelo Hugo Herrera hay sorpresas, como el llamado de Cristopher Núñez, quien no había sido parte del proceso

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: Gerson Torres convocado al Mundial Sub 20; Andy Reyes quedó fuera

Deportes Gerson Torres convocado al Mundial Sub 20; Andy Reyes quedó fuera

Costa Rica eligió a sus hombres para ir al Mundial Sub 20 de Corea, que será del 20 de mayo al 11 de junio y en la convocatoria de Marcelo Hugo Herrera hay sorpresas, como el llamado de Gerson Torres, quien no actuó en el Premundial.

Además, el atacante Andy Reyes quedó fuera de la cita planetaria juvenil, igual que Marvin Loría.

"Los cambios obedecen a que el Premundial no era lo que esperábamos, en este deporte y en todos los que buscan el alto rendimiento es una cuestión de momentos y consideramos que hubo rendimientos que no estuvieron a la altura", expresó el Popeye Herrera.

Otro hombre que se pierde el Mundial es Roberto Córdoba y su plaza quedó abierta para Cristopher Núñez, quien no había sido parte del proceso, pero lo que hizo con Cartaginés en el Verano le abrió las puertas en la Sele.

"Cristopher Núñez está en un gran momento y espero no equivocarme, mi función es tratar de acercar herramientas para que los chicos crezcan día a día, somos formadores los que estamos en ligas menores", destacó Herrera.

En el caso de Kevin Masís, su ausencia obedece a una rotura de ligamentos cruzados; mientras que la de Alejandro Barrientos se debe a que en un entrenamiento tuvo un golpe en un ojo con riesgo de desprendimiento de retina.

"Por la premura de viajar, lo más sano para él era que quede al margen", citó el estratega.

En cuanto a la convocatoria de Gerson Torres y Suhander Zúñiga, el técnico está convencido de que ambos aportarán.

"Suhander tuvo un buen rendimiento y no es una incorporación nueva. Cuando elegís los 20 tratás de no equivocarte", citó, para agregar: "En el caso de Cristopher son esas cosas que aparecen en el camino, es el único que no ha trabajando con nosotros y lo incorporamos porque tiene una capacidad que nos puede aportar cosas".

Sobre la ausencia de Andy Reyes, Popeye fue tajante: "Tiene que ver con el rendimiento, tenía que definir sobre delanteros y decidí dejarlo al margen", apuntó y añadió: "Si antes me mataron por el tema de Gerson, ahora seguro me matarán por el tema de Andy".

Además, aunque no estuvo en el Premundial, Barlon Sequeira sí irá al Mundial Sub 20.

En primera ronda, la Sele jugará contra Irán (21 de mayo), Portugal (24) y Zambia (27).

Los convocados

Mario Sequeira

Bryan Segura

Adonis Pineda

Ian Smith

Esteban González

Yustin Salinas

Esteban Espinoza

Diego Mesén

Pablo Arboine

Juan Arguedas

Eduardo Juárez

Cristopher Núñez

Luis Hernández

Jonathan Martínez

Suhander Zúñiga

Bernald Alfaro

Gerson Torres

Justin Daly

Jimmy Marín

Rándall Leal

Barlon Sequeira