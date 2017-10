Óscar Ramírez solo utilizó un 46% del equipo que disputó la eliminatoria a Brasil 2014

La Selección Nacional de Óscar "El Macho" Ramírez echó mano a menos de la mitad del equipo que utilizó Jorge Luis Pinto en toda la eliminatoria para el pasado mundial de fútbol realizado en Brasil.

Ramírez ha utilizado un total de 29 futbolistas. Por su parte, la etapa de Jorge Luis Pinto incluyó a 39 seleccionados a lo largo de la cuadrangular y hexagonal final, disputada entre el 2012 y 2013. De esos 39, solo 18 (el 46%) han visto minutos con Ramírez.

El Macho no solo redujo el número de jugadores utilizados, sino que incorporó algunos nombres nuevos: once futbolistas que en la pasada eliminatoria no participaron han sumado minutos rumbo a Rusia 2018. Se trata de Esteban Alvarado, Óscar Duarte, Francisco Calvo, Allan Miranda, Rónald Matarrita, David Guzmán, Esteban Granados, Johan Venegas, Yendrick Ruiz, Marco Ureña y Daniel Colindres.

Algunos de ellos, como Alvarado, Miranda, Granados, Ruiz y Duarte (lesionado), no volvieron a aparecer en las convocatorias de Ramírez. En cambio, Matarrita, Venegas, Calvo, Colindres, Ureña y Guzmán son parte de la convocatoria para enfrentar estas dos jornadas finales de la hexagonal.

Son casos particulares los de Marco Ureña y Óscar Duarte, quienes, pese a no haber jugado la eliminatoria anterior, sí asistieron al mundial del 2014, jugaron y hasta marcaron un gol cada uno, en el debut de la Nacional contra Uruguay, juego que terminó 1-3. No son del todo, entonces, jugadores incorporados por Ramírez.

Los futbolistas de la anterior eliminatoria que no fueron tomados en cuenta por Ramírez son Michael Barrantes, Roy Miller, Mauricio Castillo, Óscar Rojas, Olman Vargas, José Miguel Cubero, Porfirio López, Héiner Mora, Pedro Leal, Gabriel Badilla (q.d.D.g.), Allen Guevara, Ariel Rodríguez, Cristopher Meneses, Juan Diego Madrigal, Diego Calvo, Oswaldo Rodríguez, Jairo Arrieta, Kenny Cunningham, Carlos Johnson, Víctor Núñez y Randall Brenes, que de paso fue el anotador del tanto que nos dio la clasificación al mundial de Brasil 2014.