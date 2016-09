Christian Bolaños: el tico que nació para los mundiales

Aspira a llegar a Rusia y disputar su quinta copa del mundo

Redacción

"Cuando veo atrás, me doy cuenta que en los hechos más importantes del fútbol tico siempre he estado presente", rememora Christian Bolaños, aún sonriente, con el recuerdo fresco de una noche de doblete y asistencia.

Puede que la frase no conozca la modestia, pero tiene algo de cierta; si mira de frente, Bolaños ve la puerta de su quinto mundial a 10 juegos; si observa por el retrovisor, puede recordar las cuatro citas anteriores a las que asistió.

Hoy, Bolaños es el futbolista costarricense con más participación en copas del mundo en toda la historia.

Disputó cuatro partidos en el Mundial Infantil de Trinidad y Tobago en el 2001, tres en el Mundial de Clubes de Japón en el 2005 con Saprissa, dos cotejos en Alemania 2006 y cinco en Brasil 2014.

Solo Jervis Drummond y Keylor Navas suman el mismo número de mundiales en su palmarés, aunque ninguno de los dos futbolistas tuvo participación en todas las citas.

El exdefensor fue incluido en las listas de convocados para el Mundial Juvenil de Catar 1995, el Mundial de Clubes con Saprissa en el 2005 y las citas mayores en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. Sin embargo, Drummond no tuvo minutos en Corea-Japón 2002.

Keylor asistió a la Copa del Mundo Sub-17 de Finlandia, al Mundial de Clubes de Japón con Saprissa en 2005 y al de Marruecos en el 2014 con el Real Madrid, así como a la Copa del Mundo de Brasil 2014, pero solo jugó en este último.

El volante del Vancouver Whitecaps también supera en citas del orbe a futbolistas de amplio currículocomo Wálter Centeno (3), Hernán Medford (3), Gilberto Martínez (3) y Rónald González (3).

"Respeto cada opinión que se haga, pero la afición sabe lo que yo doy y rindo, y mis resultados están ahí", dijo Bolaños

Crecimiento. A Bolaños le tocó venir desde atrás en el inicio de esta era, ya que se perdió todo el proceso de Paulo Wanchope, en cuenta una Copa Centroamericana y una Copa Oro.

En ese periodo, el futbolista de 32 años firmó por un lapso corto con el Cartaginés y luego con el Al Garrafa de Catar, dos clubes en los que no se consolidó ni alcanzó su rendimiento habitual.

Posteriormente regresó a Saprissa, en donde retomó su mejor desempeño y se ganó una nueva convocatoria. Luego, su nivel en los fogueos y en los juegos eliminatorios le permitió entrar al once estelar.

"Si he estado en la Selección es por mi rendimiento. No sé por qué en Costa Rica se dice que cuando un jugador pasa la barrera de los 30 años debe retirarse; creo que eso perjudica al fútbol porque no se aprovecha esa riqueza mental que se vive a esa edad", afirmó el futbolista.

Bolaños se propuso disputar un mundial más, uno que le permitiría mirar por el retrovisor muchos años más.