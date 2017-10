El mensaje de Sherman Guity a la Sele: ‘Apuesto mi otro pie a que ustedes clasifican’

Pasan las horas y Sherman Guity aún siente los nervios, la emoción y la alegría que tenía la noche del miércoles, cuando asistió como invitado de lujo a la cena de la Tricolor.

Después de entrenarse en la pista del Estadio Nacional, el velocista conducía una moto y se dirigía hacia Alajuela, pero tuvo un accidente aparatoso y de forma inmediata sufrió la amputación de una parte de la pierna izquierda.

Eso ocurrió el 25 de agosto. Al día siguiente, el subcampeón centroamericano de los 400 metros prometió que será el mejor atleta paralímpico del país.

Con esa actitud para encarar las duras pruebas de la vida, Sherman se ganó la admiración de muchos, incluido el presidente de la Federación Costarricense Fútbol (Fedefútbol), Rodolfo Villalobos, quien hizo todo para que él compartiera con los integrantes de la Selección.

Cuando llegó y pasó al frente para dar unas palabras, todos los futbolistas aplaudieron al atleta de 20 años.

"Estoy muy contento de estar aquí, siento que lo que está pasando no está pasando, la verdad es que apuesto mi otro pie a que ustedes clasifican, yo tengo mucha fe en ustedes, siempre he creído en ustedes y estoy muy feliz de poder verlos", manifestó Guity en ese instante.

Con su carisma y mucha sencillez, prosiguió: "Siempre los veo en la tele, hasta ahorita los veo en persona y estoy temblando".

Eso sirvió para romper el hielo y que todos sonrieran.

"Me siento muy agradecido, el presidente me dijo que me van a ayudar en lo que necesite y la verdad que nunca esperé cenar con la Sele; todos son muy buenas personas. Fue un momento inolvidable, en mi familia me decían que me tenían envidia de la buena", comentó Guity a La Nación.

Y agregó: "Todos me decían que siga adelante y que no me achante, también me dijeron que yo los motivo a ellos. También me invitaron a ir al palco para ver el partido Costa Rica – Honduras y estoy ilusionadísimo porque va a ser la primera vez que voy al estadio a ver un partido de fútbol".

La Sele con Sherman. Para volver a correr, el velocista necesita una prótesis especial cuyo costo oscila entre los $50.000 y los $80.000.

"En Ortopedia Cartaginesa me ofrecieron la prótesis de caminar y eso me alegra mucho, pero también necesito la de correr, que es la más cara y ojalá podamos reunir ese dinero para tenerla, porque la ilusión de correr otra vez es lo que me motiva a mí", apuntó Sherman.

"Yo sé que este país de alguna u otra forma va a conseguir los recursos y vamos a ver cómo nosotros a través de la Federación podemos ayudar y colaborar con un granito de arena para que pueda tener esa prótesis, porque prometió convertirse en el mejor atleta paralímpico de Costa Rica y hoy lo vemos aquí, pero estoy seguro de que pronto lo veremos en un podio y nos vamos a sentir orgullosos", aseguró Rodolfo Villalobos.

Como capitán de la Sele, Bryan Ruiz tomó el micrófono antes de la cena y le expresó al corredor que él es un ejemplo para todos.

"La verdad es que cuando nosotros pasamos situaciones difíciles como una lesión nos sentimos muy mal y la situación que usted pasó y ver la actitud con que la tomó es un ejemplo para todos y gracias por esa actitud".

Además, destacó que en la Tricolor lo respaldan.

"Cuente con nosotros en lo que podamos ayudarle, así va a ser, el presidente lo dijo y vamos a ayudarle en todo lo que sea posible y ojalá lo tengamos compitiendo en los Juegos Paralímpicos y verlo ganar medallas. Eso sería un honor para nosotros y sépalo que nosotros lo vamos a estar apoyando".

Ruiz acabó su mensaje viendo a Sherman a los ojos y diciéndole: "Gracias por todo lo que nos motiva a nosotros y que nosotros también podamos ser motivación para usted. Siga siempre adelante".