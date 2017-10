Fedefútbol quiere fogueo contra una selección grande y de renombre en el Estadio Nacional

Ciudad de Panamá.

Al concluir la eliminatoria, la Selección Nacional se irá a Europa en noviembre para enfrentarse a Hungría, el 14, y a otro rival que se anunciará la próxima semana.

Pero desde este momento, en la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) también trabajan en encontrar el rival idóneo para los amistosos de marzo.

La intención es que al menos un partido sea en el Estadio Nacional, contra una selección grande, preferiblemente del Viejo Continente. Para que eso cuaje, se entraría en negociaciones con Panamá y Honduras, en caso de que los catrachos superen la repesca ante Australia.

"Es una de las situaciones que hablamos, de traer a un equipo de Europa que venga a jugar las dos fechas, podía ser con México, con Panamá o con Honduras, pero vamos a esperar un poco. Yo creo que la rifa es la que va a marcar los fogueos de marzo", apuntó el presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos.

Según el jerarca, la prioridad en este momento es terminar de cuadrar la gira a Europa del próximo mes.

"Hay tres opciones para el segundo partido de noviembre y tenemos a dos agentes trabajando en eso. Este martes tuve una conversación con el agente, ya con la fecha finalizada en Europa surgieron algunas opciones y vamos a tratar de tener algo más concreto el viernes. Ojalá el martes o el miércoles tener el contrato y poder anunciarlo. No voy a hablar de candidatos, hay varias opciones", mencionó.

Además, dice que no se trata solo de pensar en amistosos, pues ya queda poco tiempo para el Mundial de Rusia 2018.

"La planificación de un mundial no se hace en 24 o en 48 horas. Venimos de una celebración, con un compromiso serio. Desde hace 15 días programé una reunión para el 13 de octubre con todo el cuerpo técnico para planificar y hacer un cronograma que contemple todo, de aquí al Mundial. Ahorita tenemos que definir la fecha en la que salimos de Costa Rica por el tema del avión y las reservas que hay que hacer".

Reservado. Al consultársele si la Fedefútbol planteará una queja por la acción que se validó como gol de Panamá, pese a que la pelota no ingresó a la portería, aunado a otras situaciones particulares que se dieron en el juego en el Rommel Fernández, Villalobos respondió: "No voy a hablar del arbitraje, yo creo que está muy claro todo".

Él asegura que Costa Rica "vino a hacer una presentación responsable, digna, venimos por el partido, se planteó para sacarlo y lastimosamente no se dio el resultado".

Además, considera que la Sele terminó bien la eliminatoria, a pesar de que empató contra Honduras y perdió ante Panamá en las últimas dos jornadas.

"Les dije a los muchachos que me siento muy orgulloso de ellos. La verdad es que vinieron a pelear el partido como si no estuviéramos clasificados y me quedo con eso. De este partido rescato la actitud del cuerpo técnico, de los jugadores, el deseo de ganar, aunque no se logró".

Según Villalobos, Óscar Ramírez aprovechó para hacer algunos movimientos importantes.

"Pruebas que dichosamente parece que algunas le dieron buenos resultados. Me meto en una cápsula, en una burbuja, analizamos nuestra actitud, nuestro juego y con eso me quedo".

Para terminar, el jerarca recordó que cuando la Tricolor se impuso en Trinidad y Tobago, algunos dieron a entender que ganar allá era muy fácil y que estaban equivocados.

"Cuando nosotros ganamos allá 2-0 se quiso decir que todo el mundo iba a ganar ahí, pero ahí perdió Panamá, ahí perdió Estados Unidos, ahí empató México al final del partido, así que el tema de Trinidad no es sencillo", finalizó Villalobos.