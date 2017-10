Selección de Panamá aplica ley del hielo para evitarse más broncas previo al juego con Costa Rica

Ciudad de Panamá

La frustración se apoderó de los integrantes de la Selección de Panamá cuando Estados Unidos les dio cuatro bofetadas en Orlando y para el partido de este martes contra Costa Rica existe gran tensión.

Esa derrota hizo que los canaleros despertaran y se dieran cuenta de que después de estar muy cerca, su sueño mundialista podía convertirse en una pesadilla.

Más de uno se salió de sus casillas.

Le pasó al propio seleccionador Hernán Darío Gómez, quien al calor del momento tras el juego del viernes pasado, protagonizó un cruce de palabras con el narrador y comentarista Gabriel Castillo, sin darle la oportunidad de hacerle la consulta que quería.

El técnico solo le daba a entender a Castillo que él no sabe nada de fútbol. Pero el episodio penoso estuvo a cargo de Felipe Baloy.

El capitán de los panameños se ofuscó ante una pregunta del periodista Henry Da Silva, quien le dijo que lo había visto flojo y ante eso, el futbolista le alzó el tono de voz y lo insultó.

De hecho, el comunicador tenía razón, porque Baloy hizo uno de sus peores juegos.

Eso desató una especie de 'guerra' en Panamá entre la prensa y la selección.

Los comunicadores se sienten irrespetados, mientras que los futbolistas y el cuerpo técnico decidieron aplicar la ley del hielo.

En las calles, el sentir de la afición es que sin pecar de antipatriotas, Panamá no merece ir al Mundial, no por el país como tal, sino por los jugadores y sus actitudes.

"Uno ve a Costa Rica y siente envidia de la buena, nuestros futbolistas se creen dioses y ya está bueno, que se bajen de la nube porque siempre es lo mismo", afirmó Felipe Figueroa, un panameño que la semana pasada pensaba en comprar una entrada en la reventa para ir este martes al Rommel Fernández, pero ya cambió de opinión.

Mientras que Aric Jaen apuntó: "Después de esa goleada del viernes yo apagué el televisor y no quería saber nada, es mejor pensar en que Panamá no irá al Mundial".

Ellos dos representan a esos aficionados canaleros que ya tienen el presentimiento de que no estarán en Rusia 2018, a pesar de que cuentan con probabilidades.

Pero también generan un indicio de la presión con la que el Bolillo y sus dirigidos recibirán este martes a una Costa Rica que el sábado pasado obtuvo la clasificación a la cita planetaria.

Los canaleros querían alejarse de todo y de todos, por lo que desde antes planearon permanecer el mayor tiempo posible en territorio estadounidense tras el juego ante el seleccionado de las Barras y las Estrellas.

Lea: Panamá celebró el gol de Kendall Waston como si fuera propio

Curiosamente, la Sele llegará antes que los anfitriones a Ciudad de Panamá.

Tras entrenarse bien temprano en territorio nacional, la Tricolor aterrizará a las 2 p. m. (hora de Costa Rica); mientras que los canaleros arribarán una hora después.

Con la Nacional no viajan Keylor Navas, por problemas musculares; así como Kendall Waston, Cristian Gamboa y Bryan Oviedo por tarjetas amarillas.

En su lugar, se unieron al grupo el arquero Kevin Briceño y el defensor Jhamir Ordain.

Costa Rica reconocerá la cancha del Rommel Fernández a las 6 p. m. (hora nacional).

En las calles, el escepticismo de los locales se contrarresta con una invasión de aficionados costarricenses.

"Yo no le voy a decir cómo me llamo, porque me van a vacilar y 'qué bañazo', pero sí le voy a contar que a todos los que estamos aquí nos dejó el vuelo que salía tempranísimo porque nos fuimos de fiesta a celebrar la clasificación, pero de que llegamos a Panamá, llegamos", comentó un seguidor de la Sele en las afueras del aeropuerto Juan Santamaría.

El caso de ellos se contrarresta con los costarricenses que sí abordaron y que comenzaron a cantar el 'Oe, oe, oe, oé, ticos, ticos...', justo a partir del momento en el que piloto del avión saludó diciendo: "Felicitamos a Costa Rica por su clasificación al Mundial de Rusia 2018 y los felicitamos a ustedes por acompañar a la Selección hasta Panamá".

"Es impresionante la cantidad de ticos que ingresaron este domingo", mencionó un funcionario del aeropuerto de Tocumen.

Y a eso se le añade el hecho de que la mancha roja también se moviliza por tierra, pues la Autoridad de Turismo de Panamá informó que este domingo 60 autobuses con aficionados cruzaron la frontera en Paso Canoas.

Para el partido de este martes entre canaleros y ticos, la Federación Panameña de Fútbol vendió 26.500 entradas, pero se presume que muchos boletos están en manos de los revendedores.

Días atrás, el gobierno canalero dio asueto por el partido, de modo que los empleados públicos trabajarán hasta las 2 p. m.

Mientras que Panamá recibirá a Costa Rica jugándose la vida, Hondurás hará lo mismo en San Pedro Sula contra México.

México y Costa Rica ya visaron su pasaporte al Mundial. Por Concacaf, lo que falta es definir al tercer clasificado directo y al seleccionado que jugará la repesca.

Estados Unidos marcha en la tercera casilla con dos unidades más que Panamá y Honduras. Sin embargo, los estadounidenses visitan a Trinidad y Tobago y aunque se puede dar, pareciera difícil que no puntúen ahí.

Si Panamá le gana a Costa Rica y Estados Unidos pierde en el país de Jamille Boatswain y Aubrey David, los canaleros se clasificarían a su primer Mundial.

La lógica indica que el repechaje es lo que está en juego y la bola pareciera estar del lado de Panamá, porque aunque está igualada en puntos con Honduras, el gol diferencia le beneficia.