Panamá corrió para matar hongo en cancha donde jugará ante Costa Rica

Ciudad de Panamá.

La gramilla del Estadio Rommel Fernández se encontraba en estado crítico.

Los drenajes colapsaron con las lluvias y, aunado al desnivel, la cancha estaba repleta de pozos.

Para colmo de males, un hongo amenazaba con destrozar el césped, pues se lo empezaba a carcomer, pero los canaleros decidieron poner manos a la obra a tiempo.

Después del partido eliminatorio entre Panamá y Trinidad y Tobago, del 5 de setiembre, ese escenario no se usó más.

Lograron lo que parecía una misión imposible y la cancha mejoró de forma considerable para ser el escenario en donde Panamá recibirá a Costa Rica este martes, en la última jornada de la hexagonal final de Concacaf rumbo a Rusia 2018, a las 7 p. m.

"Principalmente atacamos el hongo, ya la grama está recuperada, después de atacar el hongo lo que hicimos fue una pequeña aeración (le pasaron una máquina con pines), una buena alimentación después de haber salido de la enfermedad, con algunos nutrientes que uno le mete completamente", comentó Néstor Córdoba, encargado de mantenimiento del Rommel Fernández.

Luego de añadirle algunos abonos, el hombre que cuida esa gramilla respiró más tranquilo.

"Estábamos pensando en el corte, en la medida que necesito, media pulgada o un poquito más abajo, depende de lo que la gente diga, si quieren más rapidez o más lentitud en el partido que viene".

Córdoba solo espera órdenes, dependiendo del juego que esté planeado el técnico Hernán Bolillo Gómez.

"Yo solo me preparo con el afilamiento de la cuchilla para que me quede nítido el corte. La solicitud viene de los jugadores, que son los que exigen más, son los que están en la cancha, la Federación no se encarga de eso, los que me dicen son los jugadores, que la necesitan más rápida o que le pongamos agua".

Uno de los sectores en los que había más problemas era en las porterías.

"Por el hongo, esas partes estaban casi sin grama. Lo que hice fue meterle una aeración más fuerte ahí, más profundo y echarle algunas cosas que tengo por ahí, algunos ingredientes que en realidad es el tacto de esto, saber qué hacer cuando tienes un problema, por eso es que cuando tienes una enfermedad no la atacas de una vez, porque si no sabes cuál es, lo que hace es destruir más la cancha".

Por eso, Córdoba prefiere esperar para detectar cuál es el problema y atacarlo.

"Eso tiene una reacción, que demora, pero es lo que hay que hacer. Esperemos que pase el partido y luego veremos qué sigue, esperemos que Panamá se clasifique al Mundial".

Juego duro. Los panameños cruzan los dedos. La Sele amarró el boleto a su quinta Copa del Mundo el sábado en el Estadio Nacional, al empatar de forma agónica contra Honduras con un testarazo de Kendall Waston tras una genialidad del capitán Bryan Ruiz.

Panamá sueña con el Mundial, pero en Orlando se llevó una paliza de 4-0 propinada por Estados Unidos.

En este momento, solo México y Costa Rica tienen garantizada su presencia en Rusia.

Los estadounidenses son terceros con 12 puntos; mientras que Panamá y Honduras tienen 10 unidades.

Eso implica que la jornada es decisiva, porque se sabrá quién avanza como el tercer lugar de la tabla, mientras que el cuarto puesto irá al repechaje ante Asia.

Mientras que Panamá espera a los ticos, Honduras recibirá a México en San Pedro Sula.

Cuando comenzaron a recuperar la cancha, los panameños no pensaban en que serían ellos quienes necesitarían tener el Rommel Fernández en condiciones impecables, porque ahí es donde se jugarán la vida.

Administradora del Estadio Rommel Fernández: 'Nuestra casa presenta un césped recuperado en su 95%'

La administradora del Estadio Rommel Fernández, Rita Arcia, accedió a responder unas consultas de La Nación y afirmó que después de batallar contra el hongo, la cancha está recuperada en un 95%.

-- ¿Cuán maltratada estaba la cancha del Rommel Fernández después del último juego de Panamá ahí, contra Trinidad y Tobago?

Maltrato como tal no, solo el estrés generado por el partido que es mínimo.

"No se decidió a atender más compromisos, no porque la cancha presentara un problema; el estadio completo se cerró, para eventos de la Liga Nacional, para iniciar con trabajos de mantenimiento preventivo, en cancha y a nivel estructural, pues entre partido y partido solo tenemos aproximadamente un mes y días, para prepararnos a su visita".

-- Algunas personas hablan de que se le hacían pozos y otras que tenía un hongo... ¿cuál era la situación en realidad?

Los pozos de agua se producen al momento de una lluvia fuerte y constante, pero es algo que resolvemos inmediatamente con el personal y el equipo adecuado. Como le comente sí presentamos problemas de hongos que se resolvió inmediatamente.

-- ¿Qué trabajos se le hicieron para recuperarla?

Antes del compromiso con la selección de Trinidad y Tobago, la cancha más que maltrato presentó un hongo producto de la humedad que se presenta en nuestro país por las constantes lluvias. Sin embargo, actuamos inmediatamente con trabajos intensos de fungicidas, para recuperar lo más rápido el césped.

-- ¿En qué condiciones se encuentra ahora?

Nuestra casa presenta un césped recuperado en su 95%, para recibir a la selección tica con todo el entusiasmo que nos caracteriza, y para ambos equipos tenemos un buen campo de juego.

-- ¿Han tenido problemas con las lluvias durante esta semana?

La lluvia es amiga y enemiga a la vez, si es mucha nos afecta directamente, si es normal es como el agua bendita después de un día de sol. La lluvia nos afecta negativamente dependiendo de su densidad, constancia, mareas y las condiciones de las áreas aledañas al estadio, son problemas naturales que en su momento se procura estudiar y resolver.

-- En caso de que Panamá se clasifique al Mundial, ¿podrían pensar en cambiar la cancha del estadio y buscar alguna tecnología diferente, como en Costa Rica que ya hay una híbrida igual a la del Real Madrid?

La administración del señor Mario Pérez, director general de Pandeportes, ha enviado a diferentes empresas a evaluar nuestra cancha, para el cambio del drenaje y la carpa de la misma, el pensamiento no es solo si Panamá clasifica o no, la idea es ir realizando cambios, para avanzar en nueva tecnologías que nos encaminen a la buena formación de nuestros atletas.

"No cabe decir que si Panamá clasifica, con mucho más compromiso nos vamos a sentir de realizar este tipo de cambios, positivos, para nuestros atletas".