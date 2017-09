Óscar Ramírez: 'En la Copa Oro se edificó lo que logramos este viernes'

Nueva Jersey, Estados Unidos

Óscar Ramírez está contento al integrar como jugador aquella selección que el 31 de mayo de 1985 se trajo una victoria de Estados Unidos. Ahora como técnico, la Tricolor se impuso 0-2 en Nueva Jersey ante el conjunto de las Barras y las Estrellas con doblete de Marco Ureña.

En las semifinales de la Copa Oro, Costa Rica perdió, pero según el estratega, vale más la victoria en la eliminatoria, máxime que ahora la Sele está a las puertas de sellar su clasificación a la Copa del Mundo Rusia 2018.

A eso se refiere Ramírez cuando afirma: "Hay que saber en algún momento no lograr algo para edificarlo en lo que viene".

El Macho llama a la calma pese a que la clasificación se ve cerca.

"Esto se lo dedicamos a Costa Rica, aunque todavía falta, falta el cierre y lo más importante porque hay que tener los pies bien ubicados, los jugadores están y esperamos que la prensa y la afición también, porque todavía falta".

"En cuanto al partido fue difícil, era una visita complicada, creo que los muchachos se supieron aplicar, buscaron los momentos, tuvimos buena posesión por momentos, estuvimos atacando, les llegamos con peligro y gracias a Dios la efectividad que tal vez en el torneo pasado no se nos daba, esta vez si fuimos efectivos y de alguna manera sorprendemos".

Al final, al técnico que muchos tachan de defensivo lo satisface ver que en Costa Rica la Sele derrotó 4-0 a Estados Unidos y que en Nueva Jersey, la Nacional se impuso 0-2.

-- ¿Qué lecciones dejó la semifinal de la Copa Oro, porque fueron las mismas circunstancias?

Aunque suene medio extraño para algunos de ustedes, hay que saber perder, hay que saber regalar algo, hay que saber en algún momento no se logra algo pero se edifica lo que viene. Creo que hay partidos dentro de un campeonato, en este caso en la Copa Oro, donde se edifica lo que este viernes se logra y entonces muchas veces uno quiere todo, pero no.

"Las circunstancias no se dieron en el torneo pasado para buscar esa final. Esta vez sí construimos bien el partido. Nos tocaba a nosotros la sorpresa de alguna manera y yo creo que no nos estresamos con su contenido, a excepción de algunas individualidades y le supimos llegar".

"En esto es importante rescatar la efectividad, porque ellos también tuvieron sus chances, fuimos efectivos y eso marca la diferencia".

-- ¿Qué puede decir de Marco Ureña?

Tuvo dos ocasiones en la Copa Oro en que no se le dieron los goles, pero esta vez sí las logró hacer. Insistimos mucho en el tema de concentración, en el tema de ser claros.

"Él demostró lo que es, un muchacho incómodo, con virtudes, tal vez no tan completo en lo que significa su función, pero tiene unos rasgos que lo hacen muy diferente, tal vez en su especialidad, que es la velocidad, la hace valer, eso es lo que nos está ayudando a estar ahí cerca de una clasificación".

-- Alineó a Cristian Gamboa que no juega, a Bryan Oviedo que está de vuelta y a Bryan Ruiz que ha estado sin equipo. ¿El tiempo le da la razón, porque le salió todo?

La vida es equilibrio. El otro día tuvimos una reunión con el Comité Ejecutivo y les hice notar visualmente lo que muchas veces ustedes ven pasajes, pero yo profundizo y les pude demostrar a los directivos y a la gente que estaba que no es lo que dice la prensa de que atacamos con un delantero, porque atacamos con tres por momentos y también nos sabemos defender.

"Eso no implica que porque estén dos personas en el centro del área seamos ofensivos. Es un tema funcional, es un tema de saber jugar el fútbol".

"Nosotros usamos tres cuando se necesitan, cuando requerimos defender lo hacemos bien, como en este segundo tiempo contra Estados Unidos que fue difícil, los contuvimos y luego terminamos cerrando el partido".

"Cuando hay una profundidad defensiva tenemos que venir a ayudar y teníamos nueve muchachos, Ureña solo y en el momento en el que tenemos el balón se combina. Si fuera un tema de lanzar balones, yo pondría a dos, uno la peina y el otro llega, pero la característica del fútbol de Costa Rica es de combinar, de saber tener el balón cuando se necesita".

"Los que estamos en esto entendemos que hay momentos buenos, hay momentos malos".

"En cuanto a que no tengan ritmo, Gamboa ha demostrado con mucha capacidad lo que es. Esta vez sí sale porque se estaba acalambrando, pero están la parte de corazón y la emotiva".

"Luego Bryan termina jugando los 90 minutos, un muchacho de 31 años que tiene que dosificarse y prepararse en lo físico, además, por su manera de jugar lo hace bien y Oviedo es un muchacho que las lesiones lo han contenido un poco, pero sentimos la seguridad y hubiera terminado el partido, pero una situación táctica era meter un defensa más fresco porque entraba (Clint) Dempsey y no queríamos que el muchacho nos agarrara cansados en algún momento".

"Con Umaña logramos controlar eso, teníamos dispuesto subir a Calvo a la zona izquierda de lateral, la idea era en algún momento descansar a Oviedo, pero Bolaños tenía un golpe y decidimos sacrificar a Oviedo de volante y meter a quien controlara a Dempsey".

"El segundo gol nos dio la parte de que podíamos buscar el triunfo claro y en algún momento se pensó en más".

-- ¿Cuánto cambió al ser eficiente? Por otro lado, ninguno de los amonestados acumuló amarillas.

Jugamos fútbol cuando había que jugar fútbol, hay faltas tácticas que se saben hacer. Lo de la eficiencia es que había que hacer goles, se rompió una racha de 32 años de no ganarle a este rival en Estados Unidos y me tocó la dicha de estar en ambas.

-- ¿Hay alguna condición de México que le haga cambiar la formación después de este juego perfecto?

Todos los partidos son diferentes, hay una planificación para el partido de México que al llegar al hotel tomaremos las precauciones, miraremos el partido de ellos y lo que hemos estudiado con lo que México ofrezca este viernes.

"Aquí lo que más me atañe es recuperar bien a los muchachos, a la gente que está un poco golpeada e ir tomando decisiones y ver ese partido".

"Tenemos un chance de poder clasificar y queremos hacerlo en Costa Rica".

-- ¿Cómo se toma estar en los dos partidos que Costa Rica le ha ganado a Estados Unidos de visita?

Es bonito, ojalá no me cancelen la visa, me preocupa eso, pero es historia, es estar en los momentos importantes, todavía falta lograr ese paso, pero estamos cerca.

"Errores hay, el partido perfecto no existe, pero la voluntad, los deseos y el querer lograr algo nos lleva a eso".

-- ¿Cuánto se trabajó en lanzar a Marco Ureña?

Aquí nosotros trabajamos mucho lo visual, en la información, que el jugador entienda que al igual que lo practicamos es muy poco el tiempo.

"En el tema de ordenamiento tal vez presionamos más, obligamos a que Estados Unidos no tuviera las facilidades que tuvo en la Copa Oro, los centrales no tuvieron facilidades, no les dejamos a gente importante de que tomaran la conducción y les restamos protagonismo".

"Fuimos muy ordenados, leímos bien los tiempos y no hubo inseguridades. Arrancamos un partido fuerte, con y sin balón, la parte de los choques, de no perder esas situaciones y si no tenemos al mejor, a uno de los mejores del mundo que es Keylor (Navas) con tapadas importantísimas".

"Somos una Selección con una progresión importante. Hay una base del 2014 y unos muchachos que hemos ido agregando poco a poco para esa renovación que no es fácil".

"A veces las críticas van sobre eso, pero los que hemos caminado sobre esto sabemos que hay que saber aguantar y poco a poco se van dando las cosas".

-- Falta un punto para clasificar, ¿cómo manejar esa presión para el martes?

Esa es la parte en la que ustedes (periodistas) deben colaborar, que sepan entender e igual los jugadores. Fue lo primero que se habló en el camerino, un tema de que todavía falta y sabiendo de que vamos a enfrentar a una gran selección de México, para mí (Juan Carlos) Osorio ha hecho un muy buen trabajo.

"A algunos no les gusta, pero para mí es una selección muy competitiva y hay que saberlo manejar".

-- ¿La virtud de ser paciente le da réditos?

¿Paciencia? Si nos metemos en esto hay que tenerla. Alguna gente se molesta cuando uno dice que no oye los programas o que no ve televisión, pero es parte de que uno tiene un norte, que está direccionado, que tiene gente de confianza.

"Ser paciente es una virtud importante, la persona que en esto se ofusque, que en algún momento caiga en el entorno, que si no sabe para dónde quiere caminar es difícil. Es una virtud, igual que esto hay un grupo sólido, importante y que los muchachos entienden bien el fútbol".