Óscar Ramírez se sacude: 'A veces siento que ven más lo negativo'

El entrenador de la Selección Nacional, Óscar Ramírez, se sacudió este viernes de las críticas que ha recibido por el rendimiento que mostró Costa Rica en el cierre de la Hexagonal.

El timonel manifestó que siente que la opinión pública no está contenta con el pase a Rusia 2018, pese a que se logró una fecha antes de que terminara la eliminatoria.

El Macho añadió que él es consciente de que el equipo debe mejorar de cara a la cita del orbe y él tampoco quedó conforme con lo que se vio en cancha, pero no siente justo que se quite mérito al boleto alcanzado.

"A ver... nosotros no estamos contentos, pero se clasificó a un Mundial. A veces siento como que no le dan valor, pero caramba, lo hicimos una fecha antes... Nosotros tenemos que ver para atrás, yo no siento que haya algo de fracaso, de hecho es un éxito. No sabemos si vamos a poder repetir lo de Brasil, si les voy a decir que siento un descontento por cómo se cerró, pero a veces siento que ven más lo negativo.

'En Panamá no quería perder y más cuando me roban... Esa parte fue difícil... Siento que el rendimiento de Honduras fue bueno al final y eso le da valor de lo que hemos hecho. No sé si es que no les caigo bien a algunos o qué, pero no los veo felices. Ahora quedan ocho meses para el Mundial; hay que esperar. No están contentos por el cierre, por todo lo que ha pasado... Y la verdad muchas veces me han tirado la palabra fracaso y no estoy de acuerdo".

—¿Para los partidos amistosos de noviembre ante España y Hungría trabajará con el equipo que logró el pase a Rusia?

—Lógico que hay una base importante que enfrentará estos encuentros, pero también quiero ver unas situaciones que tengo en la cabeza para ver si puedo tomar en cuenta a algunos muchachos. Vamos a ver cómo hacemos con los europeos, la gente de la MLS, para la lista final hay que estar muy alerta porque se puede dar un problema o una lesión.

—¿Tiene pensado hacer un campamento en enero o febrero, porque después de noviembre no tendrá al equipo de nuevo hasta marzo?

—Hay que ver el calendario de acá a ver si podemos hacer algo, ojalá se pudiera abrir un espacio, sino continuamos con toda la planeación.

En la tarde tenemos una reunión con el Comité Ejecutivo para dar a conocer fechas y demás, igual tenemos que esperar la rifa para definir bien el camino que vamos a seguir.

—¿Todavía ve oportunidad de conseguir un delantero completo, en cuanto a características, para llevarlo al Mundial?

—Es una de las tareas, lo que pasa es que han pasado dos años y no ha aparecido algo claro.

—¿Qué análisis hace de la eliminatoria?

—Tenemos que hacer una retroalimentación de lo que ha pasado, enfrentar a los técnicos colombianos no es sencillo. Siento que ha sido una eliminatoria pesada, de momento quiero liberar cosas. Lo que pueden tener claro es que lo que esté al alcance para mejorar, lo vamos a hacer.

Ahora quiero disfrutar y luego haré un plan general de lo que sigue.

—¿Viene la parte más complicada para un seleccionador?

—Pues sí, viene la parte de buscar el equipo idóneo, la ventaja que voy a tener es que vamos a tener muchos días para trabajar, ahora hay que evaluar y dar forma. Los partidos de fogueo nos darán el trabajo táctico.

El proceso no ha sido nada fácil, al final conseguimos el objetivo. El partido ante Honduras fue muy bravo por ejemplo, siento que ahí el profesor Pinto logró acoplar el equipo que quería. Esto del fútbol es de momentos y cerrar una hexagonal no es sencillo.

—¿Qué enseñanza le dejó el proceso eliminatorio?

—Esto es de momentos, armar una Selección tiene muchas variables. Hubo partidos muy enriquecedores en la parte futbolística, otros en la táctica, pero lo que realmente importó al final fue que se aprovecharon los momentos.

En la parte táctica hay un crecimiento importante, porque por ejemplo tuve un jugador que en Europa solo juega a la defensiva; entonces, yo tuve que trabajar la parte ofensiva con él.

—¿Qué lo ocupará de aquí al Mundial?

—Me ocupa todo, pero como les explicaba sí tengo una resaca que no es jugando, sí visualizo una vigilancia constante con los legionarios y naconales. También hay que ponerle atención al sorteo porque los grupos puede ser: dos europeos, un asiático y nosotros, también se puede meter uno de América del Sur y uno de África. Siento que la posibilidad más alta es dos europeos, siento que es lo más viable y por eso los fogueos de noviembre.