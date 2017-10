Bryan Ruiz: 'Yo me desahogo clasificando al Mundial'

Alajuela.

Bryan Ruiz vive un momento complicado en su carrera deportiva; la campaña 2017 - 2018 entra en su tercer mes y él todavía no juega con su club.

Para el capitán de la Selección Nacional, venir a la Tricolor es la oportunidad de volver a sentir la sensación de la competitividad. De hecho, el tico es claro que si se logra la clasificación al Mundial, para él sería como un respiro por lo que vive.

Lea además:Bryan Ruiz se entrena a muerte por la Selección Nacional

"Yo me desahogo clasificando al Mundial. No me importa cómo vayamos a clasificar, la satisfacción de lograr el pase a otro mundial es lo que al final a uno lo llena", afirmó.

Ruiz no esconde que extraña vestirse domingo a domingo para tener participación en un terreno de juego.

"A todo jugador profesional le gusta estar jugando partidos, extraño eso por lo que ahora hay que aprovechar estos dos juegos. Siempre es ilusión venir a la Selección, siempre vengo con ilusión; no vengo a utilizar a la Selección, siempre he venido con todas las ganas", declaró.

Bryan, antes de vincularse a la Sele, estaba entrenando de forma diferenciada con el Sporting de Portugal y no era tomado en cuenta para las prácticas del primer equipo, ni el cuadro B, por lo que no podía realizar ejercicios grupales.

Lea además:Bryan Ruiz podría negociar con quien desee en enero

El tico dejó en manos de su representante la negociación para buscar una solución a lo que vive y por ahora se centrará en la Tricolor.

"Sobre la situación personal, pues he trabajado fuerte y me siento bien. Estamos intentando ver cómo solucionamos para enero. Es difícil cuando uno no juega, no es fácil estar así", expresó.

De esta forma, La Comadreja encuentra en la Selección la motivación para seguir esperando a que su condición en Portugal mejore.

Este domingo, además del '10' costarricense, llegaron Marco Ureña, Johan Venegas, Christian Bolaños, Kendall Waston y David Guzmán. Para el resto del día también se espera el arribo de Yeltsin Tejeda, Cristian Gamboa, Bryan Oviedo, Celso Borges, Rodney Wallace y Rónald Matarrita.