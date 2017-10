Kendall Waston se viste de héroe al hacer un gol que se recordará siempre

El gigante que no fue a Brasil 2014 amarró la clasificación a Rusia 2018

"No es venganza ni es revancha, la gente habla de que si tenía una revancha contra Pinto o no. En realidad yo asumo mi responsabilidad, de que tal vez en su momento no di todo lo que tenía que dar y entonces no es revancha", afirmó el defensor, recordando que Jorge Luis Pinto no lo llevó a Brasil 2014