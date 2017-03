En vivo: Costa Rica está perdiendo 1-0 ante Honduras

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Costa Rica está perdiendo 1-0 ante Honduras en el Estadio Francisco Morazán, por la cuarta fecha de la hexagonal hacia Rusia 2018.

En los primeros minutos del partido Honduras intentó llegar al ataque con balones al delantero Anthony Lozano, quien reclamó dos supuestas faltas dentro del área.

La primera oportunidad de Costa Rica fue con un balón a Marco Ureña, quien tenía ventaja pero no logró controlarlo. Pese a eso el delantero centró y por poco Bryan Ruiz abre el marcador.

La polémica apareció en el minuto 10, cuando Celso Borges llegó al área y el portero Donis Escober le cometió una falta dentro del área que el réferi Joel Aguilar Chicas no pitó.

Honduras respondió con una aproximación de Erick Andino que tapó Keylor Navas y en el rebote el atacante Albert Elis remató, pero Kendall Waston sacó de la línea.

El partido es intenso y los de casa hacen fuertas faltas, una de las más claras en el 14', luego de que Emiliano Izaguirre le pegara una patada a Joel Campbell y el árbitro no sacó tarjeta amarilla.

Borges apareció de nuevo en la ofensiva tricolor tras un pase perfecto de Marco Ureña, pero el volante no pudo pegarle bien al balón, en el 24', y la mandó al saque de puerta.

Costa Rica volvió al ataque con un tiro libre directo a la cabeza de Kendall Waston, quien remató desviado de cabeza, en el minuto 31.

Tres minutos después cayó el tanto de Honduras, pese a que la Sele había llegado mejor hasta ese momento.

El tanto lo anotó Anthony Lozano tras un remate a Navas y el rechazo del tico le quedó para terminar de empujar la pelota.

Esa acción nació de un balón al área, al que no llegaron a cerrar Giancarlo González y Bryan Oviedo, por lo que Albert Elis logró entrar sin restricción.

Análisis del primer tiempo del técnico Marvin Solano:

Después del gol Costa Rica no tuvo respuestas. La anotación de Honduras se da porque la Sele deja demasiado espacio en la zona media, no recupera y tampoco presiona a los lanzadores. A Rándall Azofeifa le cuesta el partido y no tiene la intensidad necesaria.

Los hondureños crecieron en confianza con la ventaja, mientras que la Nacional usa solo el balón largo para generar peligro y no da resultado. Bryan Ruiz, Azofeifa y Joel Campbell participan muy poco, mientras que Marco Ureña está muy aislado.

Adicional a lo anterior, la Tricolor regala salida y no busca recuperar en el terreno de juego de la H, pero en una de las pocas veces que lo intentó ganó la esférica y tuvo una opción muy clara, por lo que debería intentarlo más.

Por otra parte, los dos laterales costarricenses no suman en ataque y los desbordan. En el caso de Bryan Oviedo, cuando trata de ir al frente le roban la espalda y esto hace que al central lo tomen en desventaja. Hay un desequilibrio entre líneas, la media no hace un bloque claro y termina siendo dominada.

Alineaciones

Costa Rica: Keylor Navas, Giancarlo González, Kendall Waston, Michael Umaña (David Guzmán), Cristian Gamboa, Bryan Oviedo, Celso Borges, Rándall Azofeifa (Cristhian Bolaños), Joel Campbell, Bryan Ruiz y Marco Ureña.

Honduras: Donis Escober, Emilio Izaguirre, Henry Figueroa, Maynor Figueroa, Bryan Beckeles, Mario Martínez, Jorge Claros, Roger Espinoza, Albert Elis, Andy Najar (Erick Andino) y Anthony Lozano.











Comparta este artículo Deportes En vivo: Costa Rica está perdiendo 1-0 ante Honduras Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: En vivo: Costa Rica está perdiendo 1-0 ante Honduras Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.