Selección Nacional gana tres puntos vitales repletos de angustia

La eliminatoria es sufrimiento. Esa premisa no suele fallar y Costa Rica lo vivió ayer en el Estadio Nacional.Tras el empate (0-0) del jueves ante Panamá, la obligación por sacar una victoria ante Trinidad y Tobago creció.

En un cotejo lleno de angustia, la Sele lo hizo y sacó tres puntos vitales hacia Rusia, al derrotar 2-1 a los caribeños.Previo al encuentro, la consigna de Óscar Ramírez era clara: anotar un gol lo más temprano posible.

Su alineación, con un contención menos y más hombres en ataque, ponía en evidencia sus intenciones.

Algunos aficionados apenas se acomodaban en sus asientos y la Tricolor ya celebraba.

Joel Campbell cobró un tiro de esquina a los 48 segundos y entre la defensa trinitaria apareció Francisco Calvo. Fiel a su estilo, el zaguero saltó y ganó la pelota para cabecear sin importar los gigantes que tuviera al frente.

Hasta ese momento, al Macho le estaba saliendo su libreto tal como lo imaginaba.

El equipo patrio permaneció encima de su rival por varios minutos. Era el momento ideal para aumentar el marcador y encaminar los tres puntos.

Sin embargo, los seleccionados fallaban en la última decisión que les permitiera vulnerar a los trinitarios.

Ante esa debilidad, su contrincante creció, tocando la pelota y poniendo nerviosa a una defensa que en el minuto 21 sufrió la baja sensible de Kendall Waston por lesión. En su lugar ingresó Michael Umaña.

Cuando la tensión invadía a la Tricolor, Keylor Navas emergió como su escudo.

El guardameta tuvo cuatro minutos de arduo trabajo, en los que sacó cinco balones que iban directo a su portería.Trinidad vivía su mejor momento y rápidamente lo tradujo en números fríos.

La Joya se silenció en el 34'. Johnny Acosta perdió la pelota en una salida y provocó el empate tras un disparo de Kevin Molino desde fuera del área.

Costa Rica no mostraba armas y la vía para anotar se veía oscura.

Solo una inspiración podría romper con el guion.

Ese papel lo tomó Bryan Ruiz. Con su depurada técnica se quitó una marca y con un golazo despertó a la grada.

Restaban dos minutos para el descanso, instante ideal para que las aguas bajaran camino al vestuario del Nacional.Sin embargo, el descanso no trajo nuevos aires y más bien elevó la angustía.

Trinidad no renunciaba al ataque y las llegadas de la Selección eran producto de individualidades.

Umaña cometió penal en el 51', pero para suerte tricolor el árbitro pasó por alto la acción.

Cada minuto era una lucha constante por el triunfo. La imagen final, de los jugadores tirados en el césped, lo reflejó.

Costa Rica padeció hasta el último segundo, en un partido típico de eliminatoria, con un final de tres puntos de oro.

El recuento del juego entre Costa Rica y Trinidad

No fue la mejor exhibición de Costa Rica, pero la Selección Nacional fue la gran ganadora de la fecha en la sexta jornada de la hexagonal final de Concacaf rumbo a Rusia 2018.

La Tricolor se impuso 2-1 ante una laboriosa Trinidad y Tobago; mientras que en territorio canalero se produjo el resultado que más le servía a la Sele: un empate por 2-2 entre Panamá y Honduras.

El capitán de la Selección, Bryan Ruiz, le devuelve la calma a la Tricolor.

A falta de un minuto para que se terminara la primera parte, el volante marcó el 2-1 con el que Costa Rica le está ganando 2-1 a Trinidad y Tobago en el Estadio Nacional.

El primer gol del juego lo registró Costa Rica, en apenas 48 segundos, tras un tiro de esquina cobrado por Joel Campbell y un cabezazo de Francisco Calvo que anidó la pelota en la cabaña triniteña.

Un fallo en la salida de Johnny Acosta le abrió el camino a los caribeños en el 34' para que consiguieran el 1-1 con Kevin Molino.

El rostro de Keylor Navas decía más que mil palabras; el arquero estaba molesto, porque Trinidad se le había ido encima a la Sele y él ya había protagonizado varias intervenciones salvadoras.

La calma regresó cuando Marco Ureña peleó un balón y se lo pasó a Bryan Ruiz.

El capitán se acomodó y con mucha técnica sacó un remate con la pierna izquierda que puso a celebrar a los ticos.

Por su parte, Panamá y Honduras empataron 2-2 en territorio canalero.

Los dirigidos por Jorge Luis Pinto abrieron la cuenta con Rommel Quioto, al minuto 5, con la complicidad del portero Jaime Penedo, quien terminó de enviar el esférico al fondo de las redes.

Los canaleros marcaron la igualdad con Blas Pérez en el 40'.

Sin embargo, el catracho Albert Elis puso arriba a su selección al 65' y al 89', Román Torres colocó el 2-2.

Con ese resultado, Panamá es cuarta en la hexagonal con 7 puntos; mientras que Honduras se queda en la quinta casilla con 5 unidades.

Minuto 90'+3

Se acabó el partido, Costa Rica ganó 2-1.

Minuto 90

Se jugarán tres minutos de reposición.

Minuto 87

Joel Cambpell remató con la derecha y estuvo muy cerca del gol.

Minuto 81

Cambio en la Selección: Rodney Wallace ingresa en lugar de Marco Ureña.

Análisis técnico de Marvin Solano en el minuto 75

Trinidad y Tobago ha sido superior en el segundo tiempo. Costa Rica no logró solucionar los grandes espacios los espacios que deja en la zona media desde el primer tiempo y Keylor Navas de nuevo es figura salvadora.

La Sele no sostiene, no elabora y no hay posesión de balón, por lo que juega muy directo para un Marco Ureña solitario, que siempre está en inferioridad numérica. La Nacional falla en la tenencia y también en la marca y recuperación.

Adicionalmente, no hay zonas definidas para presionar al rival. Por la izquierda Johan Venegas tuvo un aporte muy nulo, de ahí que se dio el cambio por David Guzmán para equilibrar y corregir. No es un buen segundo tiempo, en control y manejo, por lo que los visitantes son mejores

Finalmente, otro de los puntos a considerar es que la defensa del combinado patrio se ve lenta por el centro y esto perjudica aún más al quedar descubierta.

Minuto 63

Amonestado Michael Umaña.

Minuto 61

Marco Ureña remató por fuera en una buena ocasión para intentar aumentar la cuenta.

Minuto 60

Cambio en Costa Rica: David Guzmán ingresa en sustitución de un discreto Johan Venegas.

Minuto 50

Bryan Oviedo frena a Nathan Lewis.

Comienza el segundo tiempo.

Análisis técnico de Marvin Solano al finalizar el primer tiempo:

Antes del gol de Bryan Ruiz, Trinidad y Tobago había equilibrado el juego, sacando provecho de una defensa con la movilidad y velocidad del rival se vio muy mal.

La Tricolor entró en un bache producto a que se partió mucho en la zona media, dejó muchos espacios y no regresó adecuadamente. Tanto Ruiz, como Johan Venegas y Joel Campbell no volvieron para acuerpar y dejaron muy solo a Celso Borges, lo que hizo que Keylor Navas se convirtiera en figura con cinco tapadas viatales.

La Nacional pasó a jugar muy directo, dejó de elaborar y se perdió en la cancha. Sin embargo, lo bueno de tener figuras como Bryan es que pueden resolver con una genialidad y cambiar por completo lo que está pasando en un compromiso

El combinado patrio debe ajustar para el complemento y colocar a un recuperador como David Guzmán, debido a que no se gana la esférica y el oponente aprovecha para generar mucho peligro con transiciones rápidas en espacio abierto ante una última línea descubierta que terminó jugando de tú a tú.

8:44 p. m.

Bryan Ruiz anota el 2-1 tras un pase de Marco Ureña.

8:34 p. m.

Gol de Trinidad y Tobago por intermedio de Kevin Molino tras un error de salida de Johnny Acosta que juega de contención.

8:31 p. m.

Presiona Trinidad y Tobago y Keylor Navas se luce con varios achiques.

Análisis técnico de Marvin Solano

El gol tempranero de Costa Rica facilita el desenvolvimiento de la Selección. El tanto es producto de una presión fuerte en el arranque de la Nacional gracias a un ajuste en el sistema en busca de sumar más hombres en ataque al utilizar a Bryan Ruiz como un volante mixto y colocar a Johan Venegas y Joel Campbell por los costados, con Marco Ureña en ofensiva.

Desde el momento de la anotación Trinidad y Tobago se vio obligada a salir y esto produjo que no tengan un bloque compacto y que se vean como un equipó largo en distancias, situación que aprovecha la Sele para un tener un paso fluido en la media y explotar la velocidad de hombres muy rápidos en ofensiva.

La Tricolor llega constantemente y con vértigo. Además, se le ve más suelta, crea más opciones y tiene una circulación rápida, ya no es tan lento con el compromiso anterior ante Panamá.

El combinado patrio es fuerte por los dos costados con las sociedades que hacen por derecha Cristian Gamboa y Campbell y por izquierda Bryan Oviedo y Venegas.

A esto se suma que anulan los espacios y se arman muy bien.

8:27 p. m.

Buena intervención de Keylor Navas.

8:21 p. m.

Michael Umaña ingresa en lugar del lesionado Kendall Waston.

8:19 p. m.

Kendall Waston pide cambio, está lesionado. Calientan Michael Umaña y Kenner Gutiérrez.

8:09 p. m.

Falta fuerte sobre Celso Borges.

8:07 p. m.

Se resiente Bryan Ruiz.

8 p.m.

Se inicia el partido y en apenas 48 segundos, Joel Campbell centra y Francisco Calvo anota. Costa Rica 1 - Trinidad 0.

7:55 p. m.

Se entona el Himno Nacional.

Riegan la cancha del Estadio Nacional.

La afición responde, se espera que el equipo patrio también.

