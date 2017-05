Giancarlo González evita hablar de su futuro tras descenso del Palermo

Alajuela

Giancarlo el Pipo González llegó la tarde de este martes a Costa Rica para integrarse a la Selección Nacional, de cara a los partidos eliminatorios contra Panamá y Trinidad y Tobago.

Su equipo, el Palermo, descendió a la Serie B en el fútbol italiano y aunque el futuro del defensa central no está claro, él prefiere pensar de momento solo en el presente, este nuevo llamado a la Tricolor.

"Fue una temporada difícil, tuvimos momentos difíciles, pasó lo que no queríamos, pero es un año terminado y lo que no te mata te hace más fuerte. Lo que viene es importante, me hace exigirme al máximo cada vez más", apuntó el zaguero.

Y agregó: "Por ahora no puedo hablar y tampoco estoy pensando en el futuro, vengo de lleno con la Selección, al club no le gusta mucho que hable de esos temas; entonces, tenemos que esperar a ver qué pasa".

A González aún le resta un año de contrato con el Palermo, pero insistió en que no podía referirse más a lo que pueda pasar con él en la próxima temporada.

"Tengo que acatar las indicaciones que ellos me dan y no puedo hablar mucho de ese tema", reiteró.

Pipo dice que se siente en óptimas condiciones para sudar la casaca de la Sele.

"Me siento bien físicamente, lo importante es que terminé jugando y estoy con la mayor disponibilidad para integrarme al máximo con la Selección Nacional y tratar de hacer lo mejor".

Él considera que la Sele tiene que seguir demostrando que es muy fuerte en casa, aunque reconoce que los oponentes son complicados.

"Vamos a enfrentarnos a dos rivales que no regalan nada y por ahí es importante sacar los puntos en casa, que sabemos que tenemos que ser fuertes acá".

En vista de que González jugó contra México y Honduras, en las últimas dos presentaciones de Costa Rica en la hexagonal, el zaguero se propone seguir bajo esa línea.

"Fui titular en estos dos últimos partidos, pero en la Selección hay mucha competencia, hay mucha calidad, cualquier compañero puede jugar y, obviamente, yo siempre quiero jugar, pero primero tengo que entrenar bien, dar lo mejor de mí, demostrar que puedo jugar y que el 'profe' decida".

Al consultársele si estará en la Copa Oro, el defensor respondió: "Eso tenemos que hablarlo y conversarlo con el cuerpo técnico. Si me toman en cuenta obviamente estoy en la disposición, pero hay que ver las ideas del cuerpo técnico y lo que tengan pensando, igual que en el club".

La Selección recibirá el jueves 8 de junio a Panamá y cinco días después se medirá a Trinidad y Tobago; ambos partidos serán en el Estadio Nacional.