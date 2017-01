Costa Rica luchó pero no le alcanzó para vencer a la Honduras de Pinto

En el primer cara a cara formal entre Costa Rica y la Honduras de Jorge Luis Pinto, el empate a un tanto repartió unidades por igual.

Tras archivar una primera parte digna de no ser recordada, la Sele mejoró considerablemente en la segunda pero fue insuficiente para arrodillar a los siempre incómodos hondureños.

El equipo patrio tuvo un primer tiempo completamente deslucido, en el que le costó asumir el control del balón e incomodar a un rival que tampoco hizo mayor mérito para acabar con ventaja.

La H aprovechó un grueso despiste de la zaga tricolor, que fue sorprendida mal posicionada, y se puso arriba en el 16'.

El catracho Erick Andino les robó la espalda a los defensores y remató cruzado para vencer a Patrick Pemberton, de escaso trabajo en la primera parte.

La Mayor se enredó en sus propios cordones, se brincó la línea media, rifó la pelota y todo ello incidió para que tuviera un desempeño irregular sobre el césped del Rommel Fernández.

Pesó y mucho en el accionar patrio la oportunidad que desperdició Johan Venegas apenas en el minuto 5. El delantero remató desviado luego de que Ortiz rompiera por la izquierda y lo dejara en franca posición para abrir el marcador.

Cuando los catrachos se dedicaron a tocar en corto, la Sele se vio atada; en ocasiones fue notable ver las camisetas blancas corriendo detrás de la pelota en pies de los blanquiazules.

Marvin Angulo no pudo ejercer de conductor, lo mismo David Guzmán, quien habitualmente es el que empieza las jugadas desde el fondo. Sin ideas en el medio campo resultó complicado equilibrar el partido.

Tras el descanso, el rendimiento patrio mejoró, primero porque hubo mayor entrega y sacrificio, después porque la dinámica patria fue otra.

Hubo mayor vocación ofensiva, control de pelota y disposición de pisar el área enemiga.

La jugada del empate lo evidenció al máximo. Francisco Calvo recuperó el esférico atrás y él mismo sacudió las redes. El defensor se metió al área tras un pase de Venegas y marcó el golazo de la igualdad en el 58'.

El partido fue otro en el complemento porque ambos equipos jugaron más sueltos y se atrevieron a retarse.

El ingreso de Ulises Segura aportó vértigo en ofensiva y refrescó las ideas de la Selección; Angulo también mejoró y con algunos chispazos cambió el semblante de un equipo patrio que superó al catracho en la segunda mitad.

Eso sí, la mejoría resultó insuficiente para cambiar los cartones de un 1-1 que se agigantó. Al final quedó la sensación de que la Sele mejoró y perfectamente pudo salir con un botín más alto que el empate.

EN VIVO

Min 90+4: Termina el partido con empate 1-1 entre Costa Rica y Honduras.

Min 90+3: Costa Rica presiona para buscar el segundo tanto, pero las acciones no pasan a más. Poca profundidad de la Sele en el último cuarto de cancha.

Min 87: Contragolpe de Honduras que termina en un remate lejos del arco.

Min 86: Costa Rica ha tenido el balón en los últimos minutos pero no puede terminar las jugadas que inicia desde su área. Honduras está bien parada atrás.

Min 79: Deyver Vega ingresa al partido y sale José Guillermo Ortiz, el mejor hombre de la Selección Nacional.

Min 77: El árbitro Fernando Guerrero pita otra falta a favor de Honduras, que en cada acción pierde varios minutos mientras atienden a sus jugadores.

Min 75: Johan Venegas sale con evidente cansancio y entra John Jairo Ruiz.

Min 71: Cerca Costa Rica en tiro de esquina cobrado por Rándall Azofeifa y remate de cabeza de Francisco Calvo.

Min 68: Contragolpe de Honduras después de que la Sele perdiera el balón en el área rival. Allan Miranda envía la pelota al tiro de esquina.

Min 67: Otra falta sobre Guillermo Ortiz, quien salió del área para recibir el balón.

Min 65: Abandona en Honduras el jugador Bryan García y entra Allans Vargas.

Comentario del técnico Johnny Chaves: "Costa Rica se vio mejor en la parte ofensiva porque Ortiz empezó a moverse entre los centrales y le llegaron más balones. Hay mejor coordinación en el ataque. La salida de Guzmán le ha permitido a Azofeifa y Angulo poder hacer más movimientos entre ambos y por eso se tiene más control de balón".

Min 61: Sale Michael Canales en Honduras e ingresa Michael Chirinos.

Min 60: Francisco Calvo empezó la jugada de la anotación al robar la pelota y terminó con un potente disparo, imposible para el arquero Donis Escobar.

Min 58: Gooool de Costa Rica, gol de Francisco Calvo tras pase de Johan Venegas.

Min 57: Ingresa Ulises Segura y sale del terreno David Guzmán. Costa Rica necesita que el balón pase más por el medio campo.

Min 55: José Guillermo Ortiz pelea otro balón en el área, pero termina en el piso cuando intentaba rematar y reclama falta.

Min 50: Rándall Azofeifa remata de tiro libre y el balón termina por encima del palo horizontal.

Min 48: José Guillermo Ortiz intenta quitarse a un defensa hondureño y recibe falta. El delantero es el jugador que mejor ha actuado en este partido.

Min 47: Johan Venegas ingresó al área y envió la pelota al centro; sin embargo, ningún futbolista cerró la jugada.

Min 45: Empieza el segundo tiempo en el estadio Rommel Fernández.

Comentario del técnico Johnny Chaves: "Después del gol, Costa Rica mejora, pero con un grave problema, los ataques no son coordinados, está Johan Venegas y José Guillermo Ortiz, pero no se asocian. Guzmán y Azofeifa no están coordinados. Los ataques son individualidades. No sea crea ninguna ocasión de peligro en el arco de Honduras. El portero no ha sido exigido. No ha habido una jugada clara que haya generado la oportunidad de anotar"

Min 45+1: Termina el primer tiempo con ventaja de Honduras sobre Costa Rica.

Min 43: Marvin Angulo remata desde lejos y el balón se va por encima del horizontal.

Min 42: Centro al área hondureña pero Costa Rica no logra ganar el balón en las alturas.

Min 40: Honduras tampoco genera ocasiones de peligro al marco defendido por Patrick Pemberton.

Min 32: Remate muy desviado de Johan Venegas. Sigue sin generar peligro la Sele.

Min 30: José Guillermo Ortiz cae en el área y se queja de una falta, pero el árbitro deja pasar la jugada.

Min 23: Johan Venegas amonestado y se pierde el partido ante Panamá, del domingo, por acumular dos tarjetas.

Min 23: A Costa Rica se le complica salir jugando por el medio campo y recurre al pelotazo.

Comentario del técnico Johnny Chaves: "Son selecciones que utilizan sistemas parecidos, pero Honduras maneja mejor la pelota. Encuentra hombres libres en la mitad. Hay que ponerle cuidado a esos balones a la espalda de los centrales. En el gol no hubo presión en la media cancha y los volantes de ellos pueden pasar muy cómodos el balón y por eso los pelotazos hacia la espalda de la defensa".

Min 18: La defensa nacional se vio muy mal en el gol hondureño, pues les 'robaron' la espalda una vez más.

Min 16: Gol de Honduras, tanto de Erick Andino. El atacante remató desde el costado izquierdo tras un pase largo que llegó desde media cancha.

Donis Escober se quedó con el balón.

Buena combinación de Costa Rica que termina con remate de José Guillermo Ortiz, pero el arquero hondureño

Min 12:Rubilio Castillo desperdició una oportunidad muy importante para Honduras. El atacante tenía ventaja ante la defensa tica pero Johnny Acosta le quitó el balón.

Min 10: Costa Rica tiene muchas dificultades para hilvanar una jugada porque no logra hacer más de tres pases seguidos.

Min 5: Johan Venegas se pierde la primera posibilidad clara de la Sele, con un remate dentro del área que se va desviado.

5:36 p. m. Empezó el partido en el Rommel Fernández entre Honduras y Costa Rica.

Alineaciones

Costa Rica: Patrick Pemberton, Michael Umaña, Johnny Acosta, Francisco Calvo, Allan Miranda, Cristopher Meneses, Rándall Azofeifa, David Guzmán, Marvin Angulo, Johan Venegas y José Guillermo Ortiz.

Honduras:Donis Escober, Bryan García, Jairo Puerto, Henry Figueroa, Marcelo Pereira, Ever Alvarado, Jorge Claros, Oliver Morazán, Marcelo Canales, Rubilio Castillo y Erick Andino.











