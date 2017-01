En vivo: Costa Rica está perdiendo 1-0 ante Honduras

EN VIVO

Comentario del técnico Johnny Chaves: "Después del gol, Costa Rica mejora, pero con un grave problema, los ataques no son coordinados, está Johan Venegas y José Guillermo Ortiz, pero no se asocian. Guzmán y Azofeifa no están coordinados. Los ataques son individualidades. No sea crea ninguna ocasión de peligro en el arco de Honduras. El portero no ha sido exigido. No ha habido una jugada clara que haya generado la oportunidad de anotar"

Min 45+1: Termina el primer tiempo con ventaja de Honduras sobre Costa Rica.

Min 43: Marvin Angulo remata desde lejos y el balón se va por encima del horizontal.

Min 42: Centro al área hondureña pero Costa Rica no logra ganar el balón en las alturas.

Min 40: Honduras tampoco genera ocasiones de peligro al marco defendido por Patrick Pemberton.

Min 32: Remate muy desviado de Johan Venegas. Sigue sin generar peligro la Sele.

Min 30: José Guillermo Ortiz cae en el área y se queja de una falta, pero el árbitro deja pasar la jugada.

Min 23: Johan Venegas amonestado y se pierde el partido ante Panamá, del domingo, por acumular dos tarjetas.

Min 23: A Costa Rica se le complica salir jugando por el medio campo y recurre al pelotazo.

Comentario del técnico Johnny Chaves: "Son selecciones que utilizan sistemas parecidos, pero Honduras maneja mejor la pelota. Encuentra hombres libres en la mitad. Hay que ponerle cuidado a esos balones a la espalda de los centrales. En el gol no hubo presión en la media cancha y los volantes de ellos pueden pasar muy cómodos el balón y por eso los pelotazos hacia la espalda de la defensa".

Min 18: La defensa nacional se vio muy mal en el gol hondureño, pues les 'robaron' la espalda una vez más.

Min 16: Gol de Honduras, tanto de Erick Andino. El atacante remató desde el costado izquierdo tras un pase largo que llegó desde media cancha.

Donis Escober se quedó con el balón.

Buena combinación de Costa Rica que termina con remate de José Guillermo Ortiz, pero el arquero hondureño

Min 12:Rubilio Castillo desperdició una oportunidad muy importante para Honduras. El atacante tenía ventaja ante la defensa tica pero Johnny Acosta le quitó el balón.

Min 10: Costa Rica tiene muchas dificultades para hilvanar una jugada porque no logra hacer más de tres pases seguidos.

Min 5: Johan Venegas se pierde la primera posibilidad clara de la Sele, con un remate dentro del área que se va desviado.

5:36 p. m. Empezó el partido en el Rommel Fernández entre Honduras y Costa Rica.

Alineaciones

Costa Rica: Patrick Pemberton, Michael Umaña, Johnny Acosta, Francisco Calvo, Allan Miranda, Cristopher Meneses, Rándall Azofeifa, David Guzmán, Marvin Angulo, Johan Venegas y José Guillermo Ortiz.

Honduras:Donis Escober, Bryan García, Jairo Puerto, Henry Figueroa, Marcelo Pereira, Ever Alvarado, Jorge Claros, Oliver Morazán, Marcelo Canales, Rubilio Castillo y Erick Andino.











Comparta este artículo Deportes En vivo: Costa Rica está perdiendo 1-0 ante Honduras Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: En vivo: Costa Rica está perdiendo 1-0 ante Honduras Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.