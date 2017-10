Bryan Ruiz: ‘Siento que aporté bastante en la hexagonal’

Ciudad de Panamá.

Al igual que a sus compañeros, a Bryan Ruiz le quedó un sinsabor por la derrota de Costa Rica por 1-2 en Panamá, en un partido en que se dieron varias situaciones atípicas, como la primera anotación canalera, en la que el balón no ingresó. Pero más allá de eso, el capitán está satisfecho por el aporte dado en la eliminatoria.

"Los cierres de una hexagonal o de una eliminatoria muchas veces son feos, por dicha lo habíamos hablado, de que teníamos que llegar a este partido clasificados y así fue y nos da tranquilidad, aunque queríamos ganar", comentó el capitán de la Selección Nacional.

En el plano personal, Bryan está tranquilo, pues siente que cumplió con la Tricolor.

"Yo siempre me exijo al máximo, quiero dar más, no me conformo, siento que aporté bastante en la hexagonal, a ayudarle a la Selección a clasificarse para otro mundial y me siento bien con la hexagonal que se hizo y que se clasificó una fecha antes, incluso por goles estábamos clasificados hace dos fechas, pero había que cerrarla al 100%".

Ahora viene otro reto para Costa Rica, luego de que en Brasil 2014 se llegó hasta los cuartos de final.

"Vamos a trabajar duro, es difícil llegar a un mundial y decir que va a pasar lo del anterior, porque se hicieron cosas muy buenas, pero vamos a intentarlo, vamos a trabajar muy fuerte".

El tiempo apremia y Rusia 2018 cada vez está más cerca.

"Vienen dos partidos de preparación en noviembre y después nos volvemos a ver hasta marzo, entonces hay que aprovechar los fogueos que vayamos a tener y la preparación tiene que ser lo más alta posible", reseñó.

¿Y qué pasa con él? "Tengo que regresar a Portugal, ver cómo está la situación ahí y seguirme preparando".

Al igual que como lo dijo hace unas semanas, Ruiz insiste en que quiere buscar la mejor manera de resolver la situación con el Sporting de Lisboa para que todas las partes ganen.

"Ustedes saben cómo se dio la situación, el cuerpo técnico decidió que no contaba conmigo y al final de cuentas llegan ofertas con las que, por diferentes situaciones, yo no estaba de acuerdo y tengo el derecho de decir que no, yo quería quedarme en el Sporting, quería dar lo mejor ahí", citó.

Agregó: "Pero es fútbol, el cuerpo técnico puede decir una cosa y es aceptable, pero yo tengo el derecho de elegir ciertas situaciones. Ahora esperemos que juntos podamos llegar a la mejor solución para todos, tanto para el Sporting como para mí en diciembre, y en enero, ya prepararme bien para el Mundial".

Eso sí, aún no tiene claridad sobre su futuro.

"Me gustaría jugar con Yendrick, siempre lo he dicho, pero en fútbol pueden pasar muchas cosas y por el momento quiero quedarme afuera y ver qué opciones salen en diciembre y en enero".