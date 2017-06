Ariel Rodríguez encara su primera Copa Oro con la paciencia como pilar

Su andar en la Selección Nacional no ha sido fácil. Ariel Rodríguez sabe que la paciencia es una característica que no puede perder.

Está a las puertas de su primera Copa Oro, el torneo más importante que disputará con la camiseta de la Tricolor.

Hace un año el delantero del Bangkok Glass estaba listo para disputar la Copa América. Días antes disputó un fogueo ante Venezuela y anotó un tanto.

Su oportunidad había llegado para medirse en un certamen relevante y con la misión de mostrarse aún más ante el técnico Óscar Ramírez.

Sin embargo, en ese mismo cotejo que concretó su primer y único gol con la Sele, también apareció una lesión que lo dejó fuera del campeonato jugado en Estados Unidos.

El delantero afirma que para él es una motivación ir a la Copa Oro.

"Siempre he querido disputar un torneo así, tuve el chance de estar en lista de Copa América Centenario, pero por cosas que pasan no pude estar con la Selección", recuerda Rodríguez.

Ahora quiere trabajar al máximo y vivir lo que hasta ahora no ha podido.

"Debe ser muy bonito estar en un torneo así, no he tenido la experiencia. Siempre vengo a trabajar, tengo la mayor disposición y el profesor sabe que cuenta conmigo".

El exmorado tiene en su recorrido dos fogueos (Canadá en 2013 y Venezuela 2016), fue titular en la Uncaf 2013, hacia Brasil 2014 actuó 270 minutos, pero en la presente eliminatoria no ha tenido chance.

Pese a ello, Ariel no muestra signos de desesperación, aunque ansía que la Copa Oro sea el torneo para destacar.

"Venir a la Selección es una bendición, una felicidad, tengo un sueño, una mentalidad clara y nada... el profesor sabe lo que hace, estoy tranquilo, en ningún momento estoy desesperado porque no me ponen, no me voy de mal manera. Ya sea que esté jugando, en banca o en gradería, seré feliz de representar a mi país", comentó el futbolista.

Rodríguez se integró a los entrenamientos en el Proyecto Gol hasta este viernes, pero asegura que el trabajo acumulado en los microciclos anteriores ayuda a tener un grupo compacto, que conoce la idea del Macho.

"La verdad, es bueno tener ese trabajo porque ya sabemos lo que al profesor le gusta, lo que tenemos que hacer y eso también vale mucho", agregó.

La Copa Oro se iniciará el próximo viernes 7 de julio. Ese día Costa Rica jugará ante Honduras a las 7 p. m., en el Red Bull Arena, en Nueva Jersey.