Cuidado: Honduras es más incómodo que México en casa de la Sele

La Selección Honduras no suele tener los modales que caracterizan a un buen invitado cuando viene a Costa Rica; por el contrario, suele ser ese visitante incómodo, que irrita y muchas veces termina por arruinar la fiesta.

Los catrachos son el rival más complicado para la Nacional en suelo tico, en el balance histórico en eliminatorias, incluso, más engorroso que el propio México. La Sele tiene un rendimiento del 42% en los once duelos con los hondureños rumbo a un Mundial.

Mientras que ante los aztecas es de un 43%, frente a Estados Unidos del 92%, con Panamá del 83% y contra Trinidad y Tobado del 92%, al analizar los oponentes que están en la hexagonal actual.

Este sábado la H volverá a desafiar nuevamente a su anfitrión, a partir de las 4 p. m., en el Estadio Nacional. Sin embargo, los dirigidos por Óscar Ramírez no quieren sorpresas y afirman tener todo bajo control para que esta vez el que pase un mal rato sea el huésped y la celebración sea total.

"Estamos en casa, con nuestra afición y tenemos que hacer respetar la casa, como ha pasado a lo largo de la eliminatoria. Estamos cerca de clasificar y queremos definir el pase ya para estar tranquilos. Nos conocemos, pero todos los partidos son diferentes, afinamos detalles, vemos videos y tratamos de sacar ventaja y hacer lo mejor", manifestó Giancarlo González.

Si bien es cierto, los hondureños saben arañar puntos en suelo costarricense, tras once duelos en los que se registran tres triunfos locales, cinco empates y tres ganes de los visitantes, el combinado tico supo cambiar la historia recientemente, con celebraciones consecutivas en los últimos dos duelos eliminatorios en San José.

Rumbo a Sudáfrica 2010, la Sele se impuso 2 a 0 en el Ricardo Saprissa, mientras que camino a Brasil 2014 la victoria fue por 1 a 0 en el Nacional. Para recordar la última vez que los catrachos sacaron los tres puntos hay que remontarse 13 años, específicamente al 18 de agosto del 2004, cuando se impusieron 2 a 5 en el Alejandro Morera Soto.

Hoy la realidad es muy distinta a la de aquel 2004. Costa Rica solo necesita un punto para asegurar su quinta participación en la Copa del Mundo, mientras que Honduras está al borde del abismo: es quinta con nueve puntos en ocho juegos y necesita puntuar a toda costa.

Al frente, la Nacional tendrá a Jorge Luis Pinto, un viejo conocido con el que según los jugadores no hay ningún sentimiento especial por enfrentarlo y darle la estocada.

"No tenemos ningún sentimiento de revancha contra Jorge Luis Pinto ni contra nadie. Mi felicidad es clasificar al Mundial, celebrar todos abrazados y ver al país festejando, porque no ha sido fácil. No hay muchos secretos, lo que pueden variar son algunas figuras o variantes en formación, pero lo que queremos es clasificar ya, porque no queremos dejar nada para lo último", señaló Kendall Waston.

Pinto encabezó la gesta más grande de la Tricolor en un Mundial, al llegar a cuartos de final, pero su salida no fue la mejor, tras revelar una serie de diferencias que tuvo con integrantes del plantel. Las heridas parecen haber sanado y aunque el timonel conoce muy bien a los ticos, no se siente en ventaja y reconoce que será un duelo muy complejo.

"En el fútbol hay que jugar los partidos, el primer juego que dirigí con Costa Rica fue contra Honduras y perdí 5 a 2. Ellos tienen cosas buenas, pero nosotros también las tenemos y las pondremos en el campo. Es lindo jugar en San José, la gente es muy formal, es un buen estadio y una hermosa cancha", indicó el técnico colombiano.

La Selección tiene todo listo para montar la fiesta e incluso puede darle un pésimo regalo a un invitado que suele comportarse mal en suelo tico, pero que no viene en su mejor forma.

Colaboró: José Pablo Alfaro.