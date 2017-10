Jugadores esperan que afición no gaste energías en Pinto y se vuelque hacia la Sele

En el vestuario de la Tricolor le restan importancia al regreso de Jorge Luis Pinto a suelo nacional. Los futbolistas esperan que la afición gaste sus fuerzas en apoyarlos a ellos, en lugar de silbar o apladir al timonel catracho.

Este duelo podría dejar en jaque a Honduras en su intención de clasificar al Mundial de Rusia, pero en la Mayor aseguran que el foco está centrado en sellar el boleto a la cita mundialista, más allá de lo que suceda con el rival.

"Yo siempre pienso en el respeto, hay que respetar a todos. La mejor forma en que la gente puede recibirlo (a Pinto) es apoyando a Costa Rica. Honduras es una selección que respetamos y también somos agradecidos con él porque fue parte de aquel grupo (de la eliminatoria anterior)", apuntó Waston.

Lea: Solo cuatro cartas de Pinto no pasaron por las manos de Ramírez

Pese a que lo sacó de la nómina final que disputó Brasil 2014, el espigado zaguero no guarda rencores. Afirma que no puede culpar a los entrenadores que deciden no alinearlo. Ahora su única motivación es estar en el Mundial.

"No tengo nada de revancha con él ni con nadie. Es un aprendizaje, nunca culpo al entrenador, uno también tiene cosas por mejorar. Mi felicidad es clasificar al Mundial y vernos todos abrazados", añadió el zaguero central.

Mientras, Marco Ureña reconoce que sería gratificante dejar a Honduras fuera del Mundial, pues existe una marcada rivalidad. También cree que una victoria reflejaría la superioridad tica en el área centroamericana.

Lea: Daniel Colindres, el futbolista con sangre catracha al que no le duele eliminar a Honduras del Mundial

Aún cuando no mantuvo una buena relación con Pinto, el atacante se abstuvo de opinar sobre posibles silbidos de la afición el próximo viernes en el Nacional. Por el contrario, cree que alguna gente podría sentir afinidad y aplaudirlo.

"Creo que lo pueden recibir por el recuerdo que tengan de él. El que lo quiere, lo quiere. El que no, pues sabrá los sentimientos que tiene hacia él. Es un país democrático y cada quien puede hacer lo que considere", apuntó.

En el último enfrentamiento eliminatorio que disputaron ambas selecciones en tierras catrachas, Pinto saludó e incluso bromeó con el volante Christian Bolaños. También tuvo una amena plática con el técnico Óscar Ramírez.

Da la impresión de que aún cuando la relación entre Pinto y los líderes del vestuario acabó rota, el técnico tenía una relación buena con algunos de los futbolistas del equipo, que han evitado criticarlo con dureza.

Es casi la misma sensación que se percibe entre la afición, con algunos que lo defienden y otros que lo critican, desde su pesada salida del país en el 2014, después de avanzar a los cuartos de final del Mundial de Brasil.

Colindres, ajeno al equipo en aquel entonces, reconoce que las reacciones pueden ser variadas.

"Hay sentimientos encontrados con él, algunos lo quieren y otros no", apuntó el volante ofensivo.