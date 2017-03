Selección Nacional sale con la moral alta pese a derrota en el Azteca

Ciudad de México. Costa Rica no jugó mal por momentos, pero tampoco hizo méritos para sumar en el Estadio Azteca.

No se trata de un resultado inmerecido, porque en esta ocasión, el escuadrón tico no estuvo fino.

La derrota por 0-2 ante México no le hace gracia a los seleccionados nacionales.

“A nadie le gusta perder”, aceptó Bryan Ruiz.

Empero, eso no les baja la moral en este camino hacia el Mundial de Rusia 2018.

Así lo visualiza Celso Borges, quien no jugó su mejor partido y por varios lapsos se vio perdido en la cancha, pero para él, la revancha está cerca y tiene que ser el martes, a las 3 p. m., en San Pedro Sula.

“Siempre que viene un golpe, es importante reponerse rápido y a seguir adelante”, comentó el volante nacional.

Otro hombre que se refirió al juego de este viernes en Ciudad de México fue el atacante Marco Ureña, quien apuntó que cuando cae un gol tan rápido como el de Javier Hernández (en el 7’), las cosas siempre se complican, como le pasó a la Sele .

La sentencia la dictó Néstor Araujo, en el 45’.

“Los goles cayeron en momentos inesperados y es complicado”, comentó Ureña.

Y agregó: “El partido no fue malo, México tuvo dos opciones, las concretó y nada más. No estamos desanimados por el resultado, pero no esperábamos perder así como nos pasó. Ahora, con esto, no queda otra, hay que ir a sumar a Honduras”.

Para Ureña, lo más prudente es que en la Tricolor se saquen conclusiones rápido, pero que tampoco se le dé muchas vueltas al tropezón en México.

“Ya no podemos hacer nada, hay que recuperarse bien y a enfrentar a Honduras, que es un rival bastante difícil en la casa de ellos y que llega obligado”.

Costa Rica recibió sus primeros goles en contra en esta etapa de la eliminatoria y fue desplazado del primer lugar, al quedarse con seis puntos en la hexagonal final de la Concacaf rumbo a Rusia 2018, mientras que México llegó a siete unidades.

“Ahora tenemos que hacer un partido inteligente, teníamos que buscar un poco más tirar a marco, pero hay que seguir trabajando”, destacó Johan Venegas, quien recibió muchos golpes, pero asegura que se encuentra bien y al pie del cañón para ir a Honduras.

En tanto, Giancarlo González afirmó: “Cuando cayó el primer gol estábamos más condicionados y sabemos que tenemos que cambiar el chip rápido porque hay que puntuar ya”.