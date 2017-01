La Selección Nacional equivocó la vía para buscar a John Jairo Ruiz frente a El Salvador

Ciudad de Panamá. Costa Rica nunca logró darle un pase efectivo a John Jairo Ruiz, quien fungió como el único delantero frente a El Salvador.

El equipo patrio intentó, en la mayor parte del cotejo, enviar pelotazos; sin embargo, el artillero fue presa fácil de la defensiva rival, ya que no controló la pelota con ventaja ni pudo imponer en las alturas.

La principal característica de Ruiz es la velocidad, elemento que no fue aprovechado por los volantes nacionales, porque nunca le le filtraron la pelota a los espacios.

La jugada más peligrosa que creó el ariete del Estrella Roja de Belgrado fue al robarle el esférico a la defensa, pero un zaguero logró enviarlo al tiro de esquina.

“Creo que El Salvador hizo un buen bloque y ellos se metieron atrás, al final se nos complicó un poco el partido. Ahora estamos obligados; aunque no pudimos ganar, al final logramos rescatar uno que es lo importante”, manifestó Ruiz.

Para el complemento, Óscar Ramírez intentó acompañar a Ruiz con Johan Venegas; no obstante, la fórmula de salida desde atrás continuó siendo el pase largo, por lo que la llegada de Venegas sirvió de poco.

John Jairo añadió que destaca la entrega del plantel, pese al resultado que se obtuvo.

“Nosotros buscamos las opciones, siento que las tuvimos pero no las metimos, igual fue para ellos. Al final no se logra el triunfo; sin embargo, me parece que el esfuerzo de los compañeros y de todos fue bueno y me quedo con eso”, finalizó el atacante.

El artillero todavía no muestra su mejor versión en la Uncaf, una oportunidad de oro.











