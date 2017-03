Análisis arbitral: Joel Aguilar perdonó un penal a Costa Rica y otro a Honduras

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El exárbitro Vinicio Mena considera que el réferi salvadoreño Joel Aguilar erró al no sancionar dos penales en el empate 1-1 entre Honduras y Costa Rica.

El primero se dio a los dos minutos de juego, cuando el lateral Bryan Oviedo empujó al atacante catracho Alberth Ellis, en una jugada sin mayor trascendencia, cuando la pelota iba hacia afuera y el lateral tico la cubría. Ellis, sin embargo, le ganó la posición al costarricense y éste optó por desestabilizarlo con una carga.

"La jugada estaba para pitar penal porque hay un empujón. Es un riesgo que se toma Oviedo al lanzar su cuerpo contra el del atacante con una fuerza desmedida", opinó el exárbitro.

Mena además dijo que la falta del portero Donis Escober contra Celso Borges a los diez minutos fue demasiada clara y que, incluso, pudo ser tarjeta roja para el guardameta catracho.

"Es extraño que un árbitro tan experimentado no vea esa falta. Tal vez no la pitó por las jugadas anteriores en las que los hondureños pidieron penal, lo que lo pudo llevar a pensar que Borges simuló la falta. Cuidado y la jugada no era para expulsión porque hay control de balón de Celso; sino lo derriban tenía todo para anotar", agregó Mena.