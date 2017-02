Randall Leal seguía por video los entrenamientos de la sub-20

Premundial Costa Rica 2017

Randall Leal se propuso jugar el premundial sub-20 que se iniciará este viernes en nuestro país, por lo que, ante la imposiblidad de estar al 100% con la Selección, el cuerpo técnico le envió videos de los entrenamientos para que estuviera al tanto del trabajo de la Tricolor.

El atacante del KV Mechelen de Bélgica aseguró que los videos le sirvieron para compenetrarse fácil con el grupo que buscará un cupo al Mundial de Corea 2017.

"Siempre estuve en contacto con el profesor, estuve en contacto con Matías Arnedo, que es el que edita los videos y me los mandaba para no venir aquí sin saber nada. Para ver cómo estaban trabajando en los entrenamientos y todo, eso me ayudó para saber más o menos a qué venía, de qué es lo que quiere el profe, cómo presionamos y todo este tipo de cosas", dijo el atacante.

Leal contó que su sueño de jugar un mundial con la Tricolor lo hizo a renunciar a su tiempo libre en los últimos dos años, para que el técnico Marcelo Herrera pudiera trabajar con él.

"Hablaba con el profe y me daba el aval para venir a trabajar. La verdad es que ahorita tengo casi dos años de no tener vacaciones, solo venía de Bélgica y entrenaba con la Selección, mas que todo pensando en estos torneos, porque yo quería estar aquí", agregó el atacante.

A pesar de no disfrutar de vacaciones, Leal dice no acusar de desgaste físico por no parar de jugar y entrenar, y afirmó que espera tomarse un descanso con el boleto al Mundial en mano.

"Yo lo veo como una oportunidad, es motivación para mí, trato de no pensar en eso y solo quiero estar con la Selección, meterme de lleno y ya habrá tiempo de descansar, de tomar mis vacaciones, por el momento estoy muy enfocado en la Selección y ganar este premundial", expresó el legionario.

Mucha responsabilidad. Además de Leal, la Selección tiene otro legionario, Ian Smit, quien milita en el Hammarby I. F. de la primera división de Suecia.

Según Leal esto no es motivo para sentirse presionado, pero dijo que sí tiene claro que tienen una gran responsabilidad.

"No solo porque yo juego en Bélgica se tenía que pensar que debía quedar en la Selección. El entrenador no le regala nada a nadie, si él ve la actitud todo iba a salir bien, por eso es que decidí dejar mis vacaciones", finalizó Leal.

Costa Rica es el favorito para dejarse uno de los cuatro cupos al mundial, algo que, según el técnico Marcelo Herrera, no pesa en el equipo.

"Todos los países que organizan un torneo corren con la ventaja de la localía. El plus y la obligación la tenemos, sabemos y somos conscientes de nuestra responsabilidad y de los que se nos viene. Hemos trabajado bien, nos hemos preparado bien y esperamos estar a la altura de las circunstancias", dijo el Popeye.

La Tricolor hará su debut en el premundial el domingo a las 5 p. m., cuando reciba a El Salvador en el Estadio Ricardo Saprissa. El grupo C lo completan Bermuda y Trinidad y Tobago.