Marcelo Herrera asegura desconocer lo que traen algunas selecciones al Premundial Sub-20

El técnico de la Selección Sub-20 de Costa Rica aseguró que tienen bien estudiado a El Salvador, pero no a los otros rivales

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Analizar a los rivales que enfrentará en el Premundial Sub-20 que iniciará este viernes no fue una tarea fácil para el técnico Marcelo Herrera.

El timonel de la Tricolor explicó que tienen muchas referencias del primer adversario, El Salvador, pero no de los otros integrantes del Grupo C: Bermuda y Trinidad y Tobago, ni de otras selecciones del Caribe que podría toparse conforme avance el torneo.

"Bermuda es el rival del que menos información hemos conseguido, de hecho estuvimos en el torneo clasificatorio de ellos allá en Curazao, donde pudimos sacar lo que teníamos al alcance. Ellos y San Cristóbal son los rivales que tienen menos información en el aire", afirmó el Popeye.

Además de la dificultad de conseguir detalles sobre los adversarios, Herrera explicó que han podido ver a otras selecciones, pero que estas esconden sus armas.

"Es muy difícil porque no se tiene la información que se necesita de algunos, de hecho todos se están cuidando para que no se les filtre nada. Estamos atentos a todos los detalles, y los rivales igual, hay unos muy poderosos que están buscando el mismo objetivo que nosotros y que no dejan nada al azar", agregó el timonel.

En el caso de El Salvador, el argentino dijo que sí los tiene bien estudiados.

"Hemos trabajado sobre ellos, los hemos visto bastante, ellos nos han visto a nosotros, acá ya no hay más misterios, es salir a la cancha el próximo domingo (3:30 p. m.) y tratar de hacer el trabajo que se necesite", añadió.

El estudio acerca de la Selecta es tal, que el portero Mario Sequeira reveló que en esta semana han visto casi 20 videos de los movimientos de ellos.

"En lo que va de la semana, de El Salvador hemos visto tal vez unos 15 o 20 videos de situaciones específicas que el profe quiere que nosotros destaquemos", explicó el guardameta.

¿Cómo se juega el Premundial?

El torneo tiene la participación de 12 equipos, divididos en tres grupos de cuatro cada uno.

Los dos primeros de cada llave avanzarán a la siguiente ronda, que se dividirá en dos triangulares.

Quienes ocupen los dos primeros puestos de cada triangular avanzarán al Mundial de Corea del Sur.

El Premundial se realizará del 17 de febrero al 5 de marzo.

Partidos de la primera fecha

Grupo A

Viernes 17 de febrero, Estadio Ricardo Saprissa

Honduras-Canadá, 5:30 p. m.

México-Antigua, 8 p. m.

Grupo B

Sábado 18 de febrero, Estadio Ricardo Saprissa

San Cristóbal-Haití, 12 p. m.

Estados Unidos-Panamá, 2:30 p. m.

Grupo C

Domingo 19 de febrero, Estadio Ricardo Saprissa

Bermuda-Trinidad y Tobago, 1 p. m.

Costa Rica-El Salvador, 3:30 p. m.