Exfutbolista Hérculez Gómez: 'No me sorprendería que Costa Rica saque un buen resultado en EE. UU.'

Nueva York.

Hérculez Gómez, exjugador estadounidense, de origen mexicano, habló con La Nación sobre el duelo eliminatorio entre la Tricolor y el equipo dirigido por Bruce Arena.

El exmundialista de Sudáfrica 2010 alaba las condiciones de la Selección Nacional.

¿Cómo analiza el juego entre Estados Unidos y Costa Rica?

Lo veo como el partido más importante que le resta a Estados Unidos, que es un equipo que ha cambiado con Bruce Arena, pues tiene nueva mentalidad, forma y táctica, pero Costa Rica es un equipo muy complicado, muy peligroso; si juega por las bandas le puede complicar mucho a Estados Unidos. Costa Rica tiene mucha potencia para el contragolpe.

"Otro punto es que se va a jugar en Nueva Jersey, donde hay una comunidad muy grande de ticos, por lo que será un juego complicado para Estados Unidos, aunque no debe ser un partido que le presente tanta complicación para no sacar un buen resultado".

¿Ve difícil que Costa Rica logre un empate? Para Costa Rica sería un resultado muy positivo.

Es difícil que un equipo con el talento que tiene Costa Rica no pueda sacarle provecho y obtener un buen resultado contra Estados Unidos. Costa Rica se defiende bastante bien. No me sorprendería que Costa Rica salga de Estados Unidos con un buen resultado, porque tienen esa calidad, está bien dirigida, está disciplinada tácticamente.

"Pese a ello insisto, siento que Estados Unidos va a ganar por la situación en la que se encuentra hoy en día, por lo que ha hecho en el pasado con lo que ha plasmado bajo Bruce Arena, por lo que han mostrado en las últimas jornadas de la hexagonal".

¿Ve a Costa Rica como favorita para llegar al Mundial?

Sí, en este momento están en mejor posición, es uno de los claros favoritos para clasificar al Mundial. De repente se piensa que es una región de bajo nivel, pero si ves lo que ha hecho Concacaf en los últimos mundiales, siempre tiene dos, tres equipos que están avanzando a la segunda ronda. Costa Rica fue un claro ejemplo en el Mundial de Brasil, lo que hicieron en ese grupo tan complicado, tan difícil, de la manera que lo hicieron y a donde llegaron. Costa Rica para mi gusto no solamente tiene para clasificar, sino para hacer algo muy importante en el Mundial.

En el caso de las últimas referencias que tenemos de los partidos entre Costa Rica y Estados Unidos, uno fue en Copa Oro, en semifinales, que ganó Estados Unidos 2 por 0. El otro fue en San José, Costa Rica, el 4 por 0 con victoria de Costa Rica que provocó el despido de Jürgen Klinsmann como seleccionador de Estados Unidos. ¿A cuál de esos dos partidos podría ser similar el de este viernes?

Bueno, es difícil porque estás hablando de dos diferentes equipos y hablo de lo que es el equipo de Estados Unidos, que con Jürgen en San José no se mostró nada bien. Tácticamente muy perdidos, dejaban los centrales mano a mano, el equipo tico aprovechó el momento, buena goleada, lo superó en todas las etapas. No siento que es la realidad del equipo de Bruce Arena, es un equipo que ha cambiado bastante.

"Sobre el partido en Copa de Oro, Costa Rica no tenía el equipo A, pues se lesionó Joel Campbell, Rodney Wallace, Bryan Ruiz era el único; era un equipo sin Keylor Navas, sin Celso Borges, es un equipo que ha cambiado bastante. No creo que es la realidad de ellos, al equipo de hoy que va a enfrentar a Estados Unidos, es un equipo más ordenado, más complicado a la hora de atacar, le puede presentar muchas alternativas a lo que es el equipo tico".

¿Qué recuerda de los partidos ante Costa Rica?

Jugué en Denver, Colorado, el que ganó Estados Unidos 1 a 0, fue en el 2013. El famoso clásico me tocó (el de la nieve).

¿Qué recuerda de ese partido específicamente? Porque para nosotros fue muy molesto por las circunstancias en las que se disputó. ¿Cómo lo recuerda?

Se vivió de una manera muy intensa, las condiciones no fueron ideales para ninguno de los dos. Al minuto 70 se paró el juego y estaban hablando con ambos cuerpos técnicos y jugadores si se podía suspender. No sé si se acuerda bien, pero Costa Rica en ese momento tuvo más oportunidad frente al arco de Estados Unidos, fue un equipo de Costa Rica que no quiero decir que estaba dominando, pero estaba plasmando más su juego de lo que estábamos jugando nosotros.

"Sacamos un buen resultado contra un rival bastante complicado, pero de que se vive intensamente este tipo de juego no creo que es un secreto".

¿Cree que por las condiciones del clima ese juego debió suspenderse?

El campo, el clima y las condiciones fueron para ambos. Si afectó, le afectó a los dos. También nosotros no estamos acostumbrados a jugar en ese tipo de clima, en ese tipo de condición, fue difícil para los dos.

¿Qué opina de Keylor Navas?

En este momento está en el equipo más importante del mundo por lo que ha mostrado en un par de años, Champions, la Liga, y Keylor Navas es la mejor representación que tiene Concacaf en este momento. Por la mentalidad y calidad que ha demostrado durante esos momentos que el Real Madrid estaba en lo más alto siempre se hablaba de rumores de que buscaba un portero, de que De Gea iba a llegar y Keylor solo orgullo a su trabajo dedicado y es de lo más importante que tiene Concacaf en este momento, es un orgullo en la región.