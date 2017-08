Rodolfo Villalobos: 'En una eliminatoria la matemática es la que vale'

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, asegura que en este momento de la eliminatoria lo más importante son los resultados y poder amarrar el boleto para la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Villalobos reveló que en el juego ante México en el Estadio Nacional habrá muy poca cantidad de aficionados aztecas.

¿Cómo se va a manejar la llegada de Keylor Navas?

Va a ser lo mismo por un tema de seguridad, por lo que ya hemos explicado en ocasiones pasadas, así que ya está coordinado para su llegada el lunes y posteriormente en algún momento Keylor dará declaraciones a la prensa.

¿Tienen un estimado de la cantidad de ticos que estarán en Nueva Jersey?

Nosotros estamos manejando 525 entradas, pero sabemos que algunos costarricenses, son pocos sí, pudieron adquirir su entrada, pues prácticamente cuando se dijo que las entradas estaban a la venta los costarricenses entraron y el estadio estaba vendido, se manejó con mucho control el tema para que los costarricenses no compraran. Conociendo al costarricense, cuando se nos restringió en México a 1.000 entradas le dije al presidente que iban a llegar 5.000 y llegaron 9.000. Yo espero que los costarricenses que están allá en Nueva Jersey hayan logrado ingeniárselas para comprar entradas y tengamos una importante cantidad de ticos apoyando a la Selección.

¿Siente que los rivales ven diferente a Costa Rica y por eso no quieren mucha afición tica en sus estadios?

Es que todo cuenta, creo que nosotros decimos que vamos a jugar dos partidos muy duros (Estados Unidos y México), pero estoy seguro de que la gente de Estados Unuidos está pensando exactamente lo mismo, que va a jugar dos partidos muy duros, uno contra Costa Rica y el otro ante Honduras. Todos esos detalles al final cuentan y yo creo que vamos a tener el 5 de setiembre una mayoría aplastante de costarricenses en el Estadio Nacional, va a haber muy poco mexicano.

¿Cuántos mexicanos podrían llegar al Estadio Nacional?

Yo creo que les dimos 300 entradas, era recíproco y debimos de haberles dado 1.000, pero nos pidieron solo 300 y se las otorgamos. Posteriormente, llegó una solicitud por 500, pero ya las entradas habían sido vendidas.

¿Por qué se viaja dos días antes a Estados Unidos?

Porque el viaje es de cinco horas, no podemos llegar a las 8 p. m. para jugar al día siguiente. Decidimos irnos el miércoles, llegamos alrededor de las 8 p. m., vamos a cenar, a descansar, el jueves tienen recuperación y un entrenamiento. El viernes vivimos todo el proceso previo al partido, el sábado hay recuperación y estaremos viajando en horas de la tarde para llegar en la noche a Costa Rica.

¿A México se le colabora con la logística en el país?

No, nosotros en ese aspecto no nos metimos, yo creo que cada selección hace su preparación y logística. Somos federaciones hermanas, en lo que podemos ayudarnos nos ayudamos, pero normalmente la logística es particular de cada uno y las selecciones la escogen.

¿México tendrá algún trato especial en el aeropuerto?

Nosotros lo tuvimos en México, a nosotros nos tenían un lugar especial para hacer migración, habían dos oficiales separados de todo el grupo de afición. Estoy seguro que se ha coordinado para que México tenga el mismo trato.

¿Qué le pareció la convocatoria para estos juegos?

Me parece bien, la ventaja es que cuando no está Joel (Campbell) puede estar (Daniel) Colindres o José Guillermo Ortiz. Hay otros jugadores como Ariel Rodríguez que al parecer tiene un tipo de lesión que lo está afectando. Hay un grupo grande para llegar a conformar esos 23 convocados, esa es la importancia que tiene un torneo en el que no nos fue bien como la Copa Uncaf, donde David Guzmán pudo mostrarse, Ortiz pudo mostrarse. A pesar de no ser un torneo del todo agradable para nosotros, sí se tienen resultados positivos.

¿Qué quiere ver de la Selección Nacional usted como presidente?

En una eliminatoria la matemática es la que vale, la que priva. Yo no me imagino a Óscar Ramírez en una conferencia en la que lo estemos felicitando porque jugó bien y haya perdido. Eso no lo lleva a uno a un mundial. Nosotros necesitamos puntuar, los partidos eliminatorios son muy cerrados, en los que no se pueden cometer errores. Ya vimos lo que nos pasó contra Panamá, estar con 10 jugadores no es fácil en un partido eliminatorio. Toda esa concentración es la que Óscar tiene que valorar, que tiene que entender y vamos a enfrentar seis puntos que son muy difíciles, pero son así para todos. Esperamos que el planteamiento de Óscar y los muchachos llegue en un buen día y soñar con obtener los puntos para decir matemáticamente que estamos en Rusia.

¿Inquietaría que después de estos partidos no se tenga el boleto?

No inquieta porque faltarían aún dos partidos más por disputar, uno en casa y uno de visita. Lo ideal sería lograr el objetivo lo más pronto posible. El objetivo no se quiebra ni se mueve hasta que no se terminen los diez partidos.

¿Se ve clasificando en estas dos fechas?

Eso es lo que quisiera, es lo que sueño y no es solo yo, es lo que sueña todo el país. Restan cuatro partidos y hasta que no se acabe el partido diez la ilusión nunca se nos va a ir.

¿Están satisfechos con el trabajo de Óscar Ramírez en este proceso?

Sí, claro. En la reunión que tuvimos hemos hecho un análisis profundo con él de lo sucedido. Ahí es donde nosotros tenemos la cabeza fría, no se puede hacer un análisis de la Copa Oro dejando de lado las seis lesiones. No se puede hacer un análisis de la Uncaf dejando de lado que era el único torneo en el que podíamos ver jugadores sin arriesgar la eliminatoria. Nosotros estamos muy claros, en la Uncaf nos hubiera encantado ser campeones, nos hubiera encantado que los jugadores que fueron a ese torneo se hubieran ganado un cupo, no todos lo hicieron y ahí están las consecuencias. Hay resultados positivos como la convocatoria de José Guillermo Ortiz. El buen momento que está pasando la Selección son parte de esos procesos que a veces no se ven bien en resultados, pero dejan cosas positivas.