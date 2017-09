Rándall Azofeifa sobre perder puesto en la Sele: 'Óscar Ramírez sabe lo que puedo dar'

Rándall Azofeifa camina despacio y con una sonrisa por la zona mixta del Estadio Eladio Rosabal Cordero. Recién le marcó un golazo de tiro libre a Pérez Zeledón, su anotación 30 desde que decidió vestirse de florense. Un camino, que a base de actuaciones clave, lo llevó de vuelta a la Sele, en donde es pieza habitual en las listas de Óscar Ramírez.

Ahora el desafío del volante es otro: Recuperar el puesto perdido, tras las buenas actuaciones de David Guzmán, quien empezó a ganar terreno al punto de despojarle la titularidad en la Copa Oro y en la última fecha eliminatoria.

Azofeifa aún transpira, recién terminó el juego, pero se detiene por unos minutos para conversar con La Nación. El enfoque central de la entrevista gira alrededor de la Tricolor y la competencia que espera dar para volver al once.

Se le ve sobrado en el fútbol local con Herediano, pero tiene el desafío de recuperar su puesto en la Sele. ¿Cómo asume este reto?

Bueno, sobrado es una palabra peligrosa (sonríe). Yo creo que siempre hay un margen para mejorar. En la Selección Nacional siempre se lucha para ser titular. Creo que he tenido la posibilidad de haber jugado un total de 10 de los 14 partidos (de eliminatoria); de igual forma eso es muy relativo. En todo momento que se me dé la oportunidad, la entrega va a ser la máxima. Lo importante es que se clasifique al Mundial.

Hubo un repunte de Guzmán, que llegó a pelear por un puesto.

Guzmán siempre ha sido un buen jugador. Cualquiera puede ser titular en la Selección y Óscar Ramírez sabe lo que yo puedo dar, y lo más importante es que todos sumen, que haya una competencia leal para clasificar al Mundial.

Se está muy cerca del Mundial y hay mucho jugador estable en la nómina, cerca de 18 futbolistas. Eso no garantiza nada, pero lo que sí es cierto es que todos quieren jugar y tener protagonismo.

Sí, eso es normal y más bien se piensa de una manera diferente cuando un jugador no se presenta de esa forma. Todos queremos jugar, todos tenemos que exigirnos al máximo y mostrar un buen nivel, ya después será el cuerpo técnico el que toma la decisión final de quién va a jugar.

¿Cómo ha asumido ir al banco después de jugar la mayoría de partidos de la eliminatoria como titular?

Con tranquilidad, estoy disfrutando muchísimo el momento. Yo he aprendido mucho a lo largo de los años, en ocasiones todavía más difíciles, y aquí lo que importa es estar siempre a disposición y entrenando al máximo para el momento en que se me requiera. Imagino que ustedes en un principio no imaginaron que pudiera jugar tantos partidos. ¿Qué fue lo que pasó? En el primer juego se lesionó Celso Borges y entonces tuvieron que echar mano de los que estábamos ahí, y a partir de ese instante jugué 10 partidos seguidos. Hay que tratar de hacer las cosas bien en el club, pero teniendo en cuenta que cuando me vayan a usar en la Selección, tengo que estar preparado.

¿Fue difícil para usted quedar fuera de Brasil 2014, después de jugar casi toda la cuadrangular?

Pues lo viví de una forma diferente. No sé hasta qué punto se puede tocar el tema sin ser un poco egoísta, porque se hizo un papel muy bueno. Lo viví de forma diferente, se dieron las cosas como se dieron y punto, no hay que tener otro tipo de pensamiento. Yo sí creo que en lo personal he tratado de controlar ese tipo de emociones y lo importante es que la Selección fue e hizo un mundial muy bueno. Claro que me hubiera gustado estar, pero ahora lo importante es el presente.

En su club se percibe que es un tipo competitivo, que no baja la guardia. ¿En Selección es igual?

Siempre he sido así. A partir del momento en el que empiezo a jugar con regularidad antes de salir del exterior, aprendo muchas cosas, como que el trabajo duro es el que te da ese medio chance que necesitas para aprovecharlo. Así fue a lo largo de mi carrera y no voy a dejar de luchar hasta el final.

Habla de aprovechar el "medio chance". ¿Qué cree que debe hacer en Selección para recuperar el puesto?

En el momento en que se me requiera, van a ver que la entrega siempre será la máxima, que se hará todo pensando en el beneficio de la Selección; yo estoy ahí tranquilo luchando y presentando el mejor nivel.

¿Cuál es su media de remate por partido?

Entre tres o cuatro por partido, ese es el promedio, en la medida de la posible lo voy a intentar.

En Herediano los volantes de recuperación suelen sumarse mucho al ataque. ¿A qué lo atribuye?

Está la confianza de sumarse al ataque en dado momento, lo importante es que si se da ese desprendimiento de alguno de los dos volantes, pues que termine en algo positivo. Lo que importa es que se puedan conseguir las victorias con el equipo.