Rabia y pesimismo reina en la prensa de Honduras

Medios de comunicación y periodistas ven muy lejana la posibilidad de Honduras de llegar al Mundial de Rusia 2018, pero no culpan del todo al técnico Jorge Luis Pinto

La impotencia, la rabia y el dolor se apoderó de la prensa y la afición hondureña, que ve alejarse la posibilidad de llegar a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Con cuatro puntos ganados en igual número de compromisos durante la hexagonal, los catrachos, no han podido sacar provecho a su patio, al perder ante Panamá (0-1), empatar con la Tricolor 1-1 y únicamente derrotar a Trinidad y Tobago (3-1).

De hecho, en tres de las últimas cinco eliminatorias mundialistas los hondureños cedieron unidades como anfitriones, lo que les generó serios problemas, al punto de quedar eliminados de anteriores copas del mundo por su fragilidad como anfitrión, tal y como lo demostraron en el arranque de la hexgonal.

Es por ello que el pesimismo rondó en los medios hondureños que ven alejarse el tren al mundial ruso.

El diario deportivo Diez informó: '¡Doloroso! El Mundial de Rusia se pone ¡patas arriba! Para Honduras'

"El Morazán y la cálida tarde en San Pedro Sula no pesó. La selección de Honduras poco a poco se va alejando de Rusia 2018", añadió.

"Esta tarde fue una de las más tristes para todo el aficionado hondureño, ya que la H empató 1-1 ante Costa Rica. El juego no fue brillante para los catrachos. Fueron chispazos y jugadas de orden individual, de lo poco que se reflejó en el vetusto recinto sampedrano. A los nuestros les faltó meter pata, les faltó poner intensidad y, sobre todo, les faltó amor propio", mencionó el diario.

Mientras tanto, La Tribuna reseñó: 'Honduras al borde del abismo tras empatar en casa con Costa Rica'.

"La selección de Honduras volvió a decepcionar a su afición al empatar 1-1 como local ante Costa Rica. Para Honduras era imprescindible ganar tras la paliza sufrida el viernes pasado contra Estados Unidos (6-0), que envió a la Bicolor al último lugar del hexagonal final.

"Honduras jugó más con ímpetu que con balón controlado y cabeza fría, evidenciando nuevamente las fallas de encuentros anteriores en todas sus líneas", ampliaron en La Tribuna.

Mientras tanto, El Heraldo título: 'Honduras, al borde de la eliminación de Rusia 2018'.

"La selección de Honduras llegó a cuatro puntos tras cuatro fechas de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial de Rusia 2018, lo que reduce más las aspiraciones de clasificar a la próxima Copa del Mundo.

"Honduras tendrá que remar contra la corriente en los seis partidos que le restan. Primero, debe comenzar a hacer goles dado que su diferencia actual es -5. En segundo lugar, le quedan cuatro partidos de visita y dos partidos de local, por lo que su margen de error se reduce al mínimo".

En el caso del periódico La Prensa, fue más analítico al comentar: "¡A sacar la calculadora! Los partidos que le restan a Honduras".

"La selección de Honduras ha complicado su panorama y las opciones de poder lograr la clasificación al Mundial de Rusia 2018 tras empatar 1-1 con Costa Rica y la derrota del pasado viernes 6-0 ante los Estados Unidos.

"Ahora la H debe darle vuelta a la página y en el próximo mes de junio tendrá duros compromisos de visita que serán complicadas. Primero, el 7 de junio a México en el Estadio Azteca y el 11 de setiembre ante Panamá", destacó.

Clasificación muy difícil. Más escépticos son los periodistas catrachos, quienes ven alejarse la posibilidad de lograr el boleto al Mundial, aunque están divididos a la hora de pensar en una sustitución del técnico colombiano Jorge Luis Pinto.

La periodista del Diario Diez, Karly Reyes, expresó que la Bicolor quedó en una incómoda situación.

"La selección de Honduras prácticamente queda en coma. No está muerta, porque aún tiene puntos por disputar en su carrera al Mundial, solo que son de visita la mayoría al tener que viajar al Estadio Azteca y al Rommel Fernández, lo tiene complicado. Contra Costa Rica fue un pésimo resultado, por lo que ahora también habrá que ver la continuidad de técnico Jorge Luis Pinto y esperar si no se da algún cambio", comentó Reyes.

Igual de pesimista fue Jesús Navarrete, de Corporación Televicentro, tras el empate 1-1 ante Costa Rica.

"El resultado es malísimo, luego de esta presentación tenemos tres salidas, por lo que la selección tuvo que haber sumado una buena cantidad de puntos de local, para no depender de otros resultados. En el caso de Pinto, yo le aseguro que se mantiene firme en su cargo", aseguró Navarrete.

El relator de radio América de Honduras, Henry Marvin Cabrera, fue más firme en su convicción de que el estratega colombiano debe ser separado de su puesto.

"Este marcador (empate 1-1) es muy malo para los intereses nuestros. A mí lo que me llama la atención y me tiene molesto es que en la Federación de Fútbol de Honduras no juntan fuerzas y coraje para decir que basta ya lo de Pinto en el país. A mi juicio tiene que irse por lo que se ve en el terreno de juego y la rentabilidad de los resultados", expresó Cabrera.

Finalmente, Róger Sosa, de HRN Emisoras Unidas, no culpa de todo el desplome del fútbol hondureño a Pinto.

"Creo que ese análisis (la continuidad de Pinto) debe ser más en frío. La Federación debe sentarse y analizarlo, Pinto debe seguir, es un buen entrenador, los resultados no se le han dado y además él encontró un nivel de jugadores hondureños muy bajo, es claro que los futbolistas de Costa Rica son superiores a los nuestros", puntualizó Sosa.











Comparta este artículo Deportes Rabia y pesimismo reina en la prensa de Honduras Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Rabia y pesimismo reina en la prensa de Honduras Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.