Patrick Pemberton analiza ofertas para jugar en el exterior

Convertirse en legionario es algo que no está descartado por el portero de Alajuelense, Patrick Pemberton.

A sus 35 años, el guardameta limonense y de la Selección Nacional aún mantiene la ilusión de jugar fuera de nuestras fronteras y, por qué no, tener participación en la eliminatoria de Catar 2022.

Pemberton, habitual en las convocatorias del técnico Óscar Macho Ramírez y estelar en el marco de la Tricolor ante la ausencia de Keylor Navas, comentó que baraja dos ofertas para marcharse y jugar fuera del país, pero no sería hasta agosto cuando se defina la situación.

"Uno sigue trabajando fuerte pensando en tener esa oportunidad. Seguimos confiando en Dios a ver qué sale, porque hay dos opciones que se están manejando y solo estamos a la espera de que se puedan concretar. Todo estaría definido en agosto próximo, por lo que se debe tener paciencia", sentenció Pemberton sin mencionar ligas y equipos interesados.

De momento, el cuidapalos rojinegro se concentra en los partidos de la eliminatoria frente a Panamá el 8 de junio y ante Trinidad y Tobago el 13, junto a sus compañeros de puesto Danny Carvajal, del Saprissa; Leonardo Moreira, del Herediano, y Keylor Navas, del Real Madrid.

"Que seamos cuatro porteros ayuda mucho en los entrenamientos, y el hecho de tener a Keylor es una bendición para los que estamos en el ámbito nacional, por su rol jugando en el Real Madrid. Él es un excelente portero, compartimos criterios y cómo es vivir el día a día en un conjunto tan mediático y de tanta exigencia", expresó Pemberton.

Para el arquero erizo, es un gran honor ser parte de la Selección Nacional y más aún ser llamado a pesar de actuar en el campeonato local.

"Para nadie es un secreto que el nivel de los compañeros es muy bueno y por esa razón la mayoría juega en el extranjero; eso incrementa la exigencia para formar parte de la Selección. Estar acá es una bendición y se debe al esfuerzo de campaña tras campaña, partido tras partido por demostrar nuestras condiciones", dijo Patrick.

El mundialista de Brasil 2014 tiene claro que los duelos ante los panameños y trinitarios serán fundamentales en sus aspiraciones de llegar a Rusia 2018.

"Todos estamos mentalizados en sumar los seis puntos en casa para estar más cerca de nuestro objetivo, como es llegar a Rusia. No queremos regalar nada y por eso cuidamos todos los detalles, Óscar (Ramírez) en el trabajo visual y nosotros comprometidos para sacar los puntos en casa", aseguró Pemberton.

Precisamente, esa identificación con la escuadra patria lo llevó a asegurar que de momento no piensa en retirarse de la Selección tras el proceso al próximo Mundial y que no descarta seguir activo para los partidos eliminatorios rumbo a Catar 2022.

"No, de momento no creo que esta sea mi última eliminatoria, no lo veo así. Cada torneo es diferente, pero todo está en cuidarme en todos los aspectos, por lo que no descarto que podamos estar en otra eliminatoria", puntualizó Pemberton.