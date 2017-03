Óscar Ramírez: 'Jorge Luis Pinto juega con la temperatura'

El técnico de la Selección Nacional, Óscar Ramírez, dio este viernes su lista de convocados para los partidos eliminatorios ante Honduras y México, selecciones que analizó durante la conferencia de prensa.

El Macho considera que el característico calor de San Pedro Sula es tomado en cuenta por el estratega de los catrachos, Jorge Luis Pinto, para intentar sacar ventaja.

¿A qué se debe el llamado de Heiner Mora?

Se dio la lesión de José Andrés Salvatierra, y estaba entre Salva y Heiner. Averiguando algunas situaciones con Heiner, quizás no ha trabajado, pero tiene un proceso largo de Selección; igual en su momento lo hice con Leonardo González (llamado para el juego ante Estados Unidos). Además, Heiner pasa por un buen momento y tiene experiencia, aunque quizás sea con quien me toca hablar más algunas cosas que hemos manejado porque no ha estado en el proceso.

¿Por qué Esteban Alvarado quedó fuera?

El hecho que venga de tan lejos (Turquía), siendo el tercer portero, y dada la situación política compleja de ese país, hablé con Luis Gabelo Conejo y decidí no convocarlo; igual se lo dije a él, que en el momento que lo convoque es porque tendrá mucha oportunidad de estar acá. Apenas escucho algo sobre Turquía, Alvarado se me viene a la cabeza; es un asunto humano, tenemos buenos muchachos como Danny Carvajal y Leonel Moreira.

¿Qué busca con el llamado de José Guillermo Ortiz? ¿Para cuál partido lo visualiza?

Ortiz hizo muy buena Uncaf. Su llamado es de alguna manera pensando en el segundo partido, en Honduras, aunque puede ser opción en México de acuerdo a las situaciones del encuentro, como por ejemplo si México da mucho espacio. En ese caso, él puede ser opción igual que Marco Ureña; uno es más de uno a uno y el otro es veloz. Lo analizamos bien, físicamente es muy fuerte pensando en el partido de Honduras, que puede ser difícil en el tema físico.

¿Qué tanta tranquilidad le da el regreso de Óscar Duarte y Giancarlo González?

Duarte y Giancarlo son dos valuartes, son muchachos que manejamos desde un principio, tienen bagaje de un mundial y eliminatoria. Esta es una Selección con eliminatorias en sus hombros y sabe cómo comportarse.

México tiene muchas bajas importantes, como Marco Fabián e Hirving Lozano. ¿Se puede sacar ventaja?

El profesor Juan Carlos Osorio ha realizado numerosos partidos y ha probado a los muchachos y con la lista que dio, veo a su equipo muy similar al de partidos anteriores. La idea que él maneja está clara y tiene la gente para cumplirla, solo son cambios de jugadores.

¿Qué sabe de las condiciones de la cancha del Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula?

Lo del estadio es difícil, abriga más en cuanto al apoyo de la afición, porque está muy cerca y está el tema de los insultos; esperemos no pase a más para que no suceda ninguna situación especial. En cuanto a la cancha, Alejandro Larrea (asistente técnico) fue con Álvaro Herrera (encargado de logística) y el informe que tengo es que está en buenas condiciones. Sabemos del tema de la alta temperatura, el profesor Jorge Luis Pinto juega con eso. Es claro que todo se resuelve en la cancha, somos 11 contra 11.

¿Habrá variación de sistema o jugadores de un partido al otro?

Tenemos que medir la gente, el desgaste en México, la situación táctica y las tarjetas amarillas. Tenemos alternativas para lo que veámos. También está el tema emotivo, Dios quiera nos salga bien en México, porque ganar da seguridad. Estoy viendo que está lloviendo mucho en México y podría ser una cancha más pesada de lo normal.

¿Puede profundizar en el tema de variar los equipos para estos partidos?

Está el tema de los sancionados y los biotipos, con ese calor de San Pedro Sula, hay gente que tiene más aguante, otros muchachos lo resienten más, el desgaste que puede darse en México, lesiones de último momento. Hay muchas alternativas y sobre eso me basé.

¿Qué tanto marcarán estos dos partidos la hexagonal final?

Son muy importantes, aquí aplicamos qanar en casa y sacar un marcador favorable de visita, pensando en los famosos 18 puntos. Sería un colchón muy importante porque les reducimos a esas selecciones la opción de puntuar. Tenemos el colchón de los tres puntos fuera (victoria ante Trinidad y Tobago) y queremos alimentarlos con más puntos, sabiendo que en Costa Rica hay que ganar los cuatro partidos que quedan.

¿Qué tan bien le cae este proceso a Keylor Navas?

Todos sabemos lo que es Keylor, si hay alguien en este país con una fuerza mental tremenda, es él. Venir acá es un orgullo para él, siempre, sabiendo el tipo de liderazgo que manifiesta en los entrenamiento y el mismo partido. Le puede servir para despegarse un poco de lo que pasa allá; es piedra en el zapato porque históricamente el portero del Real Madrid es el de la selección de España. Deberíamos sentirnos orgullosos de tener un tico con esa capacidad y que siempre va para adelante.

Estoy muy contento que venga, en algún momento hablaré más tranquilo con él, para ver su sentir.

¿Qué tanto le preocupa tener solo tres días de entrenamiento con el grupo completo?

Algunos los he llamado, pues considero que podía adelantar un poco, vislumbrando lo que estoy pensando y cómo se sentirán. Desgraciadamente el tiempo es corto, apelamos al trabajo acumulado. En este momento el muchacho más nuevo es Heiner Mora, pero con él apelo a su experiencia, conocimiento y capacidad, pero es difícil traer muchachos que no tengan el proceso.

David Guzmán salió lesionado el fin de semana.

El reporte que tenemos es que se recupera, que mañana (sábado) participa con su equipo, pues el jueves estuvo practicando de titular. Fue un golpe en el ligamento que lo maneja bien.

¿Qué espera de México?

Es una selección muy compleja, el profesor Osorio le da flexibilidad a su sistema. Con la lista se cumple lo que habíamos estudiado, será un partido complejo. Sabemos que vamos a una cancha difícil, pero a los muchachos nuestros ya saben lo que es la altitud y tener gente a frente, porque ellos compiten con gente de igual calidad. En la Selección hay una familia, el grupo está unido, tiene carácter, y eso se ha reflejado en todo momento.

¿Qué opina que esta vez Marco Ureña y Johan Venegas tienen más minutos con sus equipos?

Es curioso, ustedes hablan mucho del tema de tener ritmo, pero está el tema de Cristian Gamboa, que estuvo inactivo seis meses y era uno de los mejores en la cancha con la Selección. Sí sé que hay condiciones atléticas, físicas y tácticas del muchacho, pero he trabajado con Johan cuando no jugaba tiempo atrás, y me realizó la función que necesita la Selección. Hasta el momento no hemos tenido problemas con la gente que supuestamente viene sin ritmo. El hecho de ser dos partidos facilita; si fuera un torneo de cinco partidos, el ritmo sí sería importante.

¿Qué espera de Yeltsin Tejeda?

Yeltsin no está para empezar un partido, pero jugó la eliminatoria pasada y si el partido se vuelve para cerrarlo, él puede aportar. En Honduras, puede ser importante su forma de jugar para un cierre de partido, pues puede jugar 20 o 30 minutos, al igual que David Guzmán.

¿Qué analizó para el llamado de Ulises Segura?

Me interesa que esté con nosotros, que sienta un camerino de selección en eliminatoria, él tiene gran proyección, en Uncaf hizo muy buen partido ante Honduras; son situaciones que uno analiza.











