Óscar Ramírez: 'Vamos a intentar ganar la copa, pero así como que es de vida o muerte, no sé...'

El técnico de El Salvador, Eduardo Lara, dijo que el equipo que trajo Costa Rica a la Copa no es una selección B, sino con mucho recorrido. ¿Qué piensa y qué conoce de su primer rival?

De nosotros yo creo que hay un propósito principal, venir a buscar la copa, ganarla. Como segunda vertiente y muy importante, es buscar opciones, alternativas de muchachos para lo que sigue, para la hexagonal y una posible clasificación. Hay que tener muchachos que vayan entendiendo la idea nuestra, buscar cierta coordinación en algunos sectores, estoy hablando del ofensivo en este caso, también coordinación para recuperar balones, tener un bloque compacto, esa reacción inmediata y hacernos con más control del juego. Será importante ver la parte de las decisiones de los muchachos, lo que ellos muestran, el entendimiento, y básicamente eso es lo que se ha manejado, tratar de que entiendan bien lo que se busca y que algunos tengan la oportunidad de meterse en la eliminatoria.

"De El Salvador, lógico que Lara viene asumiendo y nosotros no conocemos mucho, de él sabemos los antecedentes que ha tenido en otros equipos y lo que ha hecho con El Salvador en lo que ha podido trabajar en estos días. Nosotros sí tenemos guía de los muchachos, que son los mismos que estuvieron en la eliminatoria, pero la idea que él (Lara) está plasmando no la tenemos muy clara, será en el partido cuando sabremos".

¿Ya tiene definido el equipo de mañana y sería el más armado que tenga para esta Copa, pensando en las rotaciones que hará?

Viendo los entrenamientos y pensando un poco la manera cómo nos pueda manejar El Salvador, buscamos un equipo con mucho equilibrio. Hay ciertas características y ciertos puestos, sobre todo de gente que viene jugando la eliminatoria, es lo que estamos visualizando. Básicamente hay un equipo que arrancará mañana (viernes), pero hay que tomar en cuenta que entre algunos partidos hay solo 48 horas, o menos, de descanso y de esa manera tiene que haber relevos. En los primeros partidos hay que ver cómo tenemos que manejar eso y así encarar un poco hacia los últimos dos partidos (Honduras y Panamá), que son ante los equipos que juegan la hexagonal y que tal vez se juegan el torneo, entonces después de estos tres partidos me darían una base más clara para los dos últimos.

¿Rándall Azofeifa será el capitán de la Selección en esta copa?

Se manejan por lo menos tres opciones, uno es Rándall, los otros dos son Johnny y Michael Umaña. En este momento puede ser cualquiera. Aquí lo importante es la guía de ellos, los muchachos que están llegando nuevos deben mantener ciertos hábitos y normas internas y ellos son los responsables de que eso se cumpla. Ahorita puede ser cualquier, escudo o corona...

¿Le costó armar el once titular tanto como la convocatoria?

Ha sido difícil, porque tenía armado un grupo (de convocatoria) y de un momento a otro se me fueron cayendo. Cuando ya comenzamos a tener unas opciones se fueron quedando, me quedé hasta el final con la escogencia y tuve que pasar de un plan a, b y c. Teniendo ya a los muchachos hay una base que va a direccionar, hay otra gente que viene llegando. Me he enfocado en estar variándolos para ver la forma de jugar entre ellos, la coordinación. A veces pueden darse situaciones que faciliten que jueguen dos por un sector, me basé en eso y hace dos días tenía claro el grupo con que iba a arrancar.

¿Cómo se siente en su primera Copa Uncaf?

Estamos metidos en esto, siempre. Estuve como jugador y asistente y ahora me toca de técnico, la lógica es la ilusión de buscar ganarla y ver alternativas a futuro.

¿Cómo ha vivido el torneo desde esos tres puestos?

Siempre fue importante ganar, es parte de la mentalidad que hay que tener. Como futbolista uno lo vive más en el tema colectivo, ayudarse con el compañero. Como asistente fui un soporte, en este caso con Hernán Medford, y ahora con la responsabilidad máxima que estamos manejando. Son tres maneras diferentes de sentirme, esta con la responsabilidad de guiar a los muchachos y buscar soluciones a futuro. Si me preguntás si me gustaría ganarla, claro, me encantaría porque sería como jugador, asistente y entrenador.

¿Es una obligación ganar la Copa Uncaf?

En el fútbol hay obligación de buscar ganarla, pero entendemos que hay muchas situaciones y en este caso Panamá está muy bien armado, con buena escogencia, visualizando opciones para futuro. Entiendo desde el punto de vista que lo está diciendo, pero el objetivo principal es ir al mundial, si me ponen a escoger ganar la copa o ir al mundial, voy a escoger la segunda, lógicamente, pero si podemos vamos a hacer las dos cosas, ambiciosos somos. En este momento hay un grupo de muchachos y lo que me interesa en gran medida ahorita es que jueguen bien y se adapten a las ideas. Si esto pasa y se aplican, tenemos grandes posibilidades de conseguirla.

"En todo caso, con el respeto de Honduras, que también está en una situación como nosotros; El Salvador, que trae todo el grupo que estuvo en eliminatoria; Nicaragua también, que ya tiene mucho rato con Henry Duarte consolidando una idea para futuro; e igual está Belice, que ha tenido evolución y eso lo tengo claro; vamos a intentar ganar la copa, pero así como que es de vida o muerte, no sé..., para mí lo primordial es la clasificación al mundial".

Costa Rica sigue marchando como favorita, ¿qué tán cómodo se siente con esa etiqueta de favorito?

Es importante, Costa Rica, gracias a Dios y al esfuerzo de los muchachos, tiene un historial muy grande, aparece la esperanza de muchos jóvenes que quieren emular a los que juegan afuera y a partir de ahí se ha dado un progreso importante, establididad y una generación que marca cosas importantes. Viendo el desarrollo de los muchachos, los veo con mucha capacidad también, hay muy buena respuesta pero entiendo que tenemos rivales importantes y vamos con toda la intención de buscarla. Eso sí, esto es fútbol, hay arbitraje, situaciones que pueden pasar, un mal día... pero aquí la idea es buscar el torneo y luego las opciones que necesitamos en ciertos lugares para la hexagonal.











Comparta este artículo Deportes Óscar Ramírez: 'Vamos a intentar ganar la copa, pero así como que es de vida o muerte, no sé...' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Óscar Ramírez: 'Vamos a intentar ganar la copa, pero así como que es de vida o muerte, no sé...' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.