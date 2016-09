Óscar Ramírez sobre juego ante Haití: 'Tenemos que hacer un partido con equilibrio'

Marca a presión

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Puerto Príncipe, Haití. La Selección Nacional irá el viernes con la intención clara de clasificarse a la hexagonal de la Concacaf, pero eso no hará que el técnico Óscar Ramírez plantee un equipo tirado al ataque desde el inicio.

El estratega nacional afirmó este jueves, tras el reconocimiento de cancha del equipo en el estadio Sylvio Cator, que fiel a su estilo tomará los primeros minutos para estudiar al rival.

Ramírez considera que el conjunto local puede presentar un equipo sorpresivo, cambiante y sin una idea clara, por lo que necesita medir a los caribeños en el inicio del cotejo.

¿Cuál será la propuesta de Costa Rica?

Vamos a arrancar serios en el sentido de un posicionamiento de equilibrio y luego veremos con lo que presente en sí Haití como equipo. Hay que estar concentrados y saber llevar bien el partido.

¿Entonces no es un partido que se buscará desde el principio?

No, no. A como están las condiciones y tomando en cuenta que puede haber alteración de entorno -y pinta que habrá alteración en cuanto alineaciones-, entonces siento que tenemos que hacer un partido parecido al de Panamá, de buscar el equilibrio, viendo qué quiere el rival o cómo nos podemos desarrollar mejor conforme vaya transcurriendo el juego. Hay ocasiones en que no se puede entrar tan a la ligera, los partidos de eliminatoria son diferentes. Tenemos que ser serios y ver todas las alternativas.

¿Por qué Haití es el partido en el que más le ha costado planificar?

No es de esta vez, desde el juego pasado fue así. Haití tuvo sus cambios de técnico y de alguna manera la individualidad de ellos es diferente, aparece uno y aparece otro. Entonces se necesita tener un panorama más amplio y más emotivo también. Son de las planificaciones que se nos hacen más grandes en el sentido de que hay mucha variabilidad de ellos, cambian mucho por momentos. No hay algo sólido en estructura y hay que estar preparado para eso. Por momentos pensamos que están tocando y después solo mandan pelotazos. Es un partido en el que tenemos que estar muy atentos, de hecho es un partido que tenemos que ganar para buscar la clasificación y luego esperar ante Panamá.

PUBLICIDAD

¿Cómo maneja con el grupo que se hable de que Haití es un equipo con muchos problemas?

Nosotros planificamos con base en lo que Haití hizo en Copa América y ante Panamá, hemos buscado también individualidades para que no se nos vaya ningún detalle y estar en todas.

¿Patrick Pemberton será el titular?

Sí puedo decir que es Patrick el que arranca, creo que ha tenido más participación cuando no ha estado Keylor.

¿Cuán peligroso puede ser un equipo con nueve bajas confirmadas, entre ellas los principales jugadores?

Sigo insistiendo que esperamos a los mejores en cada posición. Lo he hablado con los muchachos, puede que algún jugador tenga su día especial o quiera crecerse ante su gente. Sabemos lo que es el tema de pelear el partido y buscar la clasificación.

¿Las tarjetas amarillas influirán para definir la titular?

Sí y no. Casi que lo he dejado de último. Realmente lo que necesitamos es buscar la clasificación. Si Dios mediante se da el tema de aprovechar para limpiar a algún jugador, lo veremos en su momento, pero aquí hay que clasificar, no puedo llegar tratando de adelantar cosas y que luego se dé algo diferente, y entonces llegar contra la pared ante Panamá.

Christian Gamboa llega al final de la concentración, ¿está para la titular mañana?

Hablé con Christian y me interesa (su cambio de equipo). Él viene alegre, contento, sin preocupación, ayer apenas llegando fue a entrenar. Él conoce bien lo que se necesita y se siente bien, entonces tiene porcentaje alto (de jugar).

Hace algunas semanas dijo que no iba a utilizar a Giancarlo González, ¿se mantiene eso?

Lo de Pipo básicamente es que si se pueden tomar decisiones de limpiar jugadores (de amarillas), es un reemplazo muy importante, porque los panameños son de un biotipo muy importante. Hablando con él ya casi tiene definido su futuro y ha estado entrenando muy bien.

¿Si se consigue la clasificación podría dar opción a otros jugadores?

Sí, podría mirar a otros muchachos que han estado pero no han podido tener esa oportunidad, pero recordemos que hay una siguiente parte que es la hexagonal y la idea no es desarmar toda una estructura. Trataremos de mirar algunos puestos.











Comparta este artículo Deportes Óscar Ramírez sobre juego ante Haití: 'Tenemos que hacer un partido con equilibrio' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Óscar Ramírez sobre juego ante Haití: 'Tenemos que hacer un partido con equilibrio' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.