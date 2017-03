Óscar Ramírez: 'Nos llevamos un punto que es muy bueno'

Eliminatoria Rusia 2018

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

San Pedro Sula, Honduras

¿Qué relevancia tiene el punto logrado en Honduras?

Sumar afuera siempre te da la posibilidad de jugar con los números de los partidos en casa. Y a eso apostamos. Fue un microciclo muy difícil, con dos visitas muy complejas, no le tuvimos miedo al calor porque desde que empezó el partido el equipo fue intenso.

"Considero que no merecíamos terminar perdiendo el primer tiempo, después ajustamos y buscamos el juego en el segundo tiempo. De alguna forma tuvimos el control y hasta más chance. Lamentablemente queríamos los tres puntos pero nos llevamos uno que es bueno".

¿Qué opina del arbitraje de Joel Aguilar?

Es un tema delicado, prefiero no opinar, se los dejo a ustedes (prensa). Nosotros nos metemos a la cancha a jugar y lo que se dé ahí es lo que debemos afrontar.

LEA: Costa Rica ya tiene más puntos como visitante que en la hexagonal pasada

¿Qué valoración hace de la definición de la Selección?

No es fácil. Es cierto que si hubiéramos concretado se nos aliviana el partido, pero no es tán fácil como se ve desde afuera de la cancha. Siempre tratamos de afinar, ojalá podamos mejorar el tema de la definición, pero no es fácil.

¿Las variantes que hizo con respecto al juego en México fueron por desgaste?

Un poco lo táctico, también algunos muchachos estaban resentidos, además de que era un partido para gente con ciertas características. Por dicha tenemos la gente para rotar.

¿Costa Rica dosificó fuerzas en el partido?

Nosotros entramos con todo y no dosificamos nada, no estuvimos reservándonos, más bien tuvimos para ponernos arriba en el marcador.

¿Qué buscó con cambiar a línea de cuatro en el segundo tiempo?

Nos estaban jugando a las espaldas y a partir de ahí lo corregimos. Lastimosamente se dio el gol de ellos y optamos por sacrificar a Michael Umaña. Metimos a Guzmán (David), un muchacho con más manejo y acostumbrado a esas zonas. Terminamos controlando el juego con la variante de Bolaños.

Aparte del punto obtenido, deja al borde de la eliminación a Honduras...

Bueno, eso les corresponde analizarlo a ustedes (hondureños). Nosotros queríamos los tres puntos, nos llevamos uno, el empate nos da un colchón pensando en la famosa media inglesa de ganar todo en casa y empatar afuera.

¿Era el partido que esperaba?

Ser visita no es fácil, apostamos a controlar, analicé lo que hace el profesor Pinto y sé que a él le gusta la presión alta. En el segundo tiempo controlamos más el balón y optamos por nuestro fútbol.

LEA: Jorge Luis Pinto: 'Costa Rica no tuvo opciones de gol'

¿Sale satisfecho con un punto en dos juegos?

El fútbol tiene muchas facetas, este equipo es muy versátil. No perdimos el espíritu y sacamos un punto que para mí es muy importante.

¿Y sale satisfecho por lo mostrado futbolísticamente?

México no es una selección fácil, aún así respondimos, pero el 2-0 nos condicionó. Y en Honduras era un partido diferente, más emotivo, jugamos al choque cuando debíamos hacerlo, tuvimos la versatilidad para manejar el partido.

¿Qué balance realiza del puntaje actual?

Tenemos tres visitas y un partido en casa, es muy importante el puntaje que llevamos. Viene algo muy complejo pero nos da para pensar en hacer más puntos porque seremos locales.











Comparta este artículo Deportes Óscar Ramírez: 'Nos llevamos un punto que es muy bueno' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Óscar Ramírez: 'Nos llevamos un punto que es muy bueno' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.