Óscar Ramírez: ‘Hay días donde no salen las cosas’

Marca a presión

El técnico de la Selección Nacional Óscar Ramírez considera que la derrota ante México no le va a afectar de cara al juego en Honduras.

¿Qué análisis hace de la derrota ante México?

Siempre recibir un gol tempranero te cambia las cosas, teníamos estudiado a México con Rafael Márquez de contención y ahí queríamos hacerle daño. Por momentos logramos hacerle daño a México, pero nos costó entrar en el partido. El gol del tiro de esquina nos complica y nos cambia el juego. Tuvimos el carácter de buscar el descuento en el segundo tiempo y es lo que vale. Ahora nos queda ir pensando en lo del martes ante Honduras.

¿Cuán golpeado está el grupo luego de este resultado ante México?

Para nada, estamos enteros y esperando el martes.

”En Honduras buscaremos hacer un buen partido, ahora pasaremos de la altitud (en México) al calor (en Honduras).

”El Azteca era una plaza compleja y nos espera otra en un partido donde queremos salir con un buen resultado”.

¿Le pesó la altura de Ciudad de México a la selección de Costa Rica?

No, más bien vi a algunos muchachos de la selección de ellos con calambres y nosotros seguimos buscando el partido. No creo que nos haya afectado la parte física, tratamos de buscar el descuento pero no se nos dio en la segunda parte.

¿Costa Rica llegó con exceso de confianza a este partido eliminatorio ?

No. México tuvo su manejo y lo supo hacer, teníamos la expectativa de quitarles el balón pero no lo pudimos hacer. Nos anotan muy temprano y después del minuto 20 tuvimos un buen manejo en el medio del campo y México estaba bien, precavido con la línea de tres y Rafael Márquez como contención que se metía a ayudar a la línea defensiva. Ellos lo hicieron bien y hay que reconocerlo. No tuvimos la fineza de otros partidos, pero esto no nos va a afectar para lo que resta de la eliminatoria.

Con la derrota de Panamá y Honduras se viene una cuarta fecha clave...

Es vital , implica ir sumando poco a poco, hoy (ayer) jugamos en una plaza compleja. México también hizo su partido, con los volantes jugando a la espalda de los contenciones nuestros. Nosotros fuimos a buscar el partido y ese descuento que no se nos dio. Ahora tenemos que enfrentar otro partido que será muy complicado y esperamos hacerlo de la mejor manera.

¿Qué se aprende de la derrota en el Estadio Azteca ?

Creo que el grupo de nosotros es un grupo maduro, pero hay días cuando no salen las cosas. Hubo momentos donde se pudo dar lo que queríamos. Queremos ver cómo están los muchachos que jugaron de cara al próximo juego.

¿Dentro de su presupuesto estaba salir sin puntos de su visita a México?

La verdad que no, pero esto es fútbol, pero hay un valor del rival. Nos costó el manejo y tener paciencia. Viéndolo fríamente fueron pocas las filtraciones; estábamos parejos y ese 2-0 molesta un poco porque estábamos bien y nos viene a complicar el partido. Las variantes fueron ofensivas para buscar el partido, tratamos de llegar al descuento.

¿Qué se le puede decir a la gran cantidad de aficionados que acompañó a la Selección en este partido?

Agradecerles enormemente, ya son varios años de mi carrera deportiva y nunca he visto un grupo tan grande de aficionados ticos cantando el himno con ese amor. Tuvimos una mala noche, sé que ellos querían ese triunfo pero no se dio. México tiene que ir a Costa Rica y tal vez podamos darles ese gusto.