Óscar Ramírez: 'Debemos trabajar más para mantener los reconocimientos y no creer que ya está todo'

El técnico de la Selección Nacional, Óscar Ramírez, asegura sentirse muy feliz por ganar el premio de mejor entrenador de la Concacaf.

¿Cómo toma su designación como mejor técnico de la Concacaf?

Primero quiero darle las gracias a Dios y en segundo lugar a los jugadores, quienes me han respaldado. También a la Federación, al cuerpo técnico y a mi familia, que siempre es importante. Además, a la afición que jugó un papel determinante por el asunto de credibilidad en nuestro trabajo, el cual ha sido difícil, por la exigencia que existe al ser Costa Rica protagonista.

¿Se imaginó recibir tal distinción?

Es un gran orgullo que tomen en cuenta a alguien de Costa Rica, no es fácil sabiendo que hay torneos importantes como la liga mexicana y la MLS, que son campeonatos de mucho prestigio. Recibo individualmente este premio en nombre de Costa Rica, pero no voy a emborracharme con eso.

¿Cuánto influye que jugadores como Keylor Navas, Bryan Ruiz, Christian Bolaños o Rónald Matarrita estén en esa lista privilegiada de la Concacaf?

Eso demuestra que se hicieron bien las cosas, no solo en el caso de Keylor, Bolaños, Matarrita, sino también el mismo fútbol femenino con Amelia (Valverde) Gloriana Villalobos y Shirley (Cruz); eso es muy bueno para el fútbol nacional, pero ya eso pasó, este 2017 es más complejo y debemos trabajar aún más para mantener los reconocimientos y no creer que ya está todo.

¿Es un premio justo al esfuerzo de los últimos meses?

Como dije, ya el 2016 quedó atrás. Acá, por ejemplo, estamos viviendo otras cosas, viendo alternativas para la eliminatoria y proyectando cosas para el futuro. En marzo tenemos dos salidas que son decisivas y hay que ir viendo detalles como la logística y la vigilancia sobre los muchachos para conocer su estado y así tomar decisiones. En estos dos partidos que nos quedan en la Uncaf, ante Honduras y Panamá, esperamos crecer en la parte competitiva, porque son un reflejo de lo que nos espera en la eliminatoria.

¿La planificación es el éxito de su gestión?

Hay que tener claro lo que queremos. Este año, además de la Uncaf, tenemos la Copa Oro, por lo que hay que priorizar, pues además están los partidos de la eliminatoria. Va llegar el momento en que debemos ser inteligentes y, dadas las circunstancias, tomar decisiones porque es claro que la prioridad está en marzo, junio, agosto, setiembre y octubre.

¿Cómo mantener ese punto alto de la Tricolor que se refleja en las nominaciones?

Desde que terminó el partido ante Estados Unidos (4-0 en el Estadio Nacional), la consigna fue mantener la humildad. Este grupo es maduro y tienen sus objetivos. A los muchachos les gusta la propuesta que le presentamos y es cuestión de mantener la vigilancia sobre ellos, su evolución para saber quiénes mantienen el ritmo y quiénes aparecen con un mayor crecimiento. Somos ganadores, eso lo tenemos claro, pero también debemos darnos cuenta cuáles son nuestras prioridades, porque la Uncaf, por ejemplo, es cada dos años y el Mundial sabemos lo que representa para Costa Rica.

Pese al premio de la Concacaf y los resultados en la Uncaf, usted se mantiene ecuánime, tranquilo, no pierde la calma.

Aquí venimos a competir de una forma que tal vez no deseábamos, por la manera en que se encuentran los jugadores, pues algunos venían de un largo periodo sin jugar y otros de vacaciones. Sabíamos que son situaciones que se nos podían dar, pero es algo contra lo que tenemos que luchar; hay que ser inteligentes y regalar algo para cosechar más adelante, porque la prioridad es la eliminatoria.

Lo vimos jugando fútbol con el cuerpo técnico en el entrenamiento de este miércoles. ¿Así festejó su premio de la Concacaf?

Ya me cuesta un poco, aunque todavía algo le hago. Ahora juego más por la joda, como decimos. En lo personal, me gusta más la bicicleta, me da más para pensar, para razonar y tener más tranquilidad.

¿Qué opinión le merecen las críticas de la prensa española a Keylor Navas por su trabajo en el Real Madrid, a pesar de ser el mejor guardameta de la confederación?

Ustedes saben de dónde vienen, es una lucha mediática, un amarillismo interno. A mí me encanta el carácter de Keylor, me gustaría que todos los jugadores tuvieran esa lucha interna, ese carácter y ese reflejo de lo que es el costarricense. Del rendimiento nadie puede cuestionarle nada y como un referente de nuestro fútbol, por lo que hay que cuidarlo, pues es un orgullo para todos nosotros.

¿Cuál es su análisis de la Uncaf hasta este momento?

De pronto uno mira los entrenamientos y esa fineza que uno espera no está. Esa es la parte donde debo mantener la tranquilidad de saber lo que está pasando y no volverme loco, entender que vamos a empezar a competir tras un periodo de vacaciones y buscar las variantes entre los muchachos, la aceptación en el trabajo; eso es lo que hemos estado analizando, buscando la colectividad y eso cuesta y a veces no se da.











