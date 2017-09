Óscar Ramírez: 'Esperamos conseguir una clasificación que ha sido difícil'

El técnico de la Selección Nacional, Óscar Ramírez, explicó la ausencia de jugadores como Joel Campbell y David Ramírez. Además, aseguró que falta el paso más importante de toda la eliminatoria.

—¿A qué se debe la ausencia de Joel Campbell?

—En esto de recuperaciones cuando hay jugadores operados es una decisión difícil, el hecho de apenas volver a las canchas, lo hablé con Joel lo primero es que juegue en el club. Es un riesgo en un partido eliminatorio y esa fue la decisión.

—¿En qué estado se encuentra José Andrés Salvatierra?

—Lo de Salvatierra se habló, el entrenó ayer y hoy, por lo que se tomó la decisión de traerlo.

—¿Cómo manejan la situación que vive Bryan Ruiz?

—Con Bryan lo hablé desde mucho antes, estos días se habló que el segundo partido, ante México le pesó. Creo que fue un tema más táctico. En un primer tiempo no pudimos descifrarlos, pero en el segundo tiempo vimos lo que es él. El tema de calidad, experiencia y lo que representa Bryan, al ser una persona determinante... por eso la decisión de que venga.

—Las convocatorias varían muy poco desde su inicio. ¿Considera que está prácticamente lista la Selección que iría a Rusia 2018?

—Le recuerdo que yo apenas tuve cuatro fogueos para concer el grupo. De manera inteligente empezamos con la base de Brasil 2014, hemos ido incorporando muchachos. De Brasil queda un 50%. Ante la emergencia de competir hay que recurrir a lo que ya estaba con solidez y estabilidad. Si me hubiera puesto a escoger era muy inestable para la selección. Pero no está cerrada la selección, tengo un grupo que está cerca de la selección y nos pueden ayudar, la defensa ha sido muy sólida y el medio campo; en la delantera es lo que hemos venido buscando.

—¿Qué puede esperar de Honduras, por su necesidad de ganar?

—De Honduras, el profesor Pinto encontró su equipo en la fecha pasada, muy estable, sorprendió en Trinidad y Tobago. La historia dice que los contragolpes de ellos han sido letales. El marcador de Panamá-Estados Unidos puede dictar lo que quiere el profesor. Tenemos que prepararnos para cualquier situación.

—¿Es difícil dejar jugadores importantes fuera para un partido de eventual clasifiación?

—Como le decía, a Joel la rodilla vino a complicarlo, cuando es un jugador importante, yo sé el dolor que siente él, pero esto es así.

—¿A qué se debe el regreso de Ariel Rodríguez y la ausencia de David Ramírez?

—Es claro decir que yo visualizo cosas de los partidos. Contra México hubo jugadores importantes en el cierre de partidos y Ariel es un jugador que nos puede ayudar. David Ramírez y José Guillermo Ortiz quedaron fuera pero estamos buscando opciones.

—A propósito del juego de la clasificación... ¿Qué significó para usted la clasificación a Italia 90?

—Casi voy a estar en la misma posición porque estaba en banca, no tuve la dicha de participar en ese partido. Había que esperar resultados, uno quisiera que la clasificación sea ya, hay posibilidades grandes pero hay que concretarlas.

—¿Cómo va a manejar el tema de las amarillas (once jugadores amonestados)?

—Vamos a ver, hay varios muchachos que han sabido manejar estas situaciones, es un partido límite, para eso tenemos planes pensando en el siguiente partido. Muchas cosas pueden pasar, pero hay que tener cabeza fría.

—¿Qué consejo le da a la gente para la celebración?

—Pinto dijo que no espera reacciones agresivas de la población de Costa Rica, la idea es que sea una celebración lo más sana y respetuosa, con los principios de no ofender. Hay que estar haciendo campañas para que no se den agresiones a nivel familiar. Espero que tengamos un comportamiento adecuado y que no se dé algo que lamentar.

—¿Cómo valora su proceso y que espera de Rusia 2018 ?

—Creo que al principio fue una decisión muy difícil, tentadora y riesgosa, pero le hemos sabido entrar a la eliminatoria. La aceptación fue importante, que el grupo acepte tu idea no es fácil. Todas las selecciones son diferentes y tienen su forma de jugar. Por ahí cambia mucho la planificación en la parte táctica. Hay que ser cautos, pero todavía nos falta cerrar la clasifiación.

—¿Si se consigue la clasificación el juego ante Panamá puede verse como un fogueo?

—Está contemplado, es una de las posibilidades, pero ya veremos. Está dentro de las posibilidades hacer cambios.

—¿Cuánto cambia Honduras por la necesidad que tiene?

—Fue a Estados Unidos y presionó, a Panamá también. Está el tema de ver el marcador de Estados Unidos y Panamá (que jugarán más temprano, a las 5:30 p. m.) puede marcar la pauta del juego, pero es una selección peligrosa.

—¿En que insiste con los seleccionados para este juego?

—Son partidos al límite, lo más importante es la concentración, si estamos claros de lo que podemos dar en la cancha cuando empiece a rodar el balón el jugador se va a ir sintiendo bien. Esperamos conseguir una clasificación que ha sido difícil.