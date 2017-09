El reto de Michael Umaña: ser el jugador de campo más veterano de Costa Rica en mundiales

Alajuela

"En el fútbol no hay edades, hay buenos y malos". Así lo describen los grandes conocedores del fútbol y a esto se aferra Michael Umaña para llegar a su tercer Mundial, lo que lo convertiría en el tico más veterano en disputar una Copa del Mundo, como jugador de campo.

Si la Tricolor sella el boleto a Rusia 2018 y Umaña es convocado, participaría con 35 años, 10 meses y 28 días (el campeonato se inicia el 14 de julio), algo inédito en el balompié tico. Hasta la fecha Erick Lonis es el más experimentado en asistir a una justa mundialista, con 36 años, en Corea y Japón 2002, aunque lo hizo como portero, un puesto que permite mayor longevidad. VEA: lista adjunta.

Además, Michael tiene a las puertas el ser el primer costarricense en ir a tres copas del orbe, junto a Christian Bolaños, quien de estar en Rusia lo haría con 34 años. Anteriormente, ambos asistieron a la del 2006 y también a Alemania 2006.

El defensor se aferra a un sueño que tiene clavado en su mente y corazón y le apunta de lleno a mantenerse bien física y futbolísticamente. Primero, quiere ayudar a sacar la clasificación y luego estar en la lista final del técnico Óscar Ramírez.

"Es un sueño estar en la Selección y más aún estar a las puertas de clasificar a un Mundial. Esto me motiva muchísimo, porque a mi edad no es fácil tener esta oportunidad a la mano, aunque dependerá de mi rendimiento y de la decisión del cuerpo técnico. Todo eso me invita a seguir luchando, a seguir cuidándome y entregándome al fútbol", manifestó el central.

El zaguero acumula 101 juegos clase A con la Sele, incluyendo sus siete partidos en mundiales (630 minutos). Además, es considerado por los aficionados como un héroe por lo hecho en Brasil 2014, al anotar el penal ante Grecia que metió a la Nacional en los cuartos de final.

Michael se siente en condiciones para luchar por un lugar y considera que aún tiene mucho para aportarle al grupo. Para él es un plus que a su edad se mantenga como legionario, tras fichar con el Parls, de la primera división de Irán.

"Tengo un sueño y es estar en el Mundial de Rusia. Todo lo dejo en manos de Dios, pero voy a hacer lo humanamente posible por estar ahí. Esperaré la lista final, pero aún falta para sellar el boleto y espero ayudarle a mis compañeros a lograr el objetivo. Será una decisión del cuerpo técnico, yo voy a prepararme al máximo para estar en esa lista final", agregó.

Umaña tiene claro que la distancia juega en su contra, aunque Ramírez le indicó que lo tiene en la mira, observa sus partidos y por lo tanto no debe preocuparse por la lejanía, ya que será el rendimiento el que mande para que siga en la Selección.

El defensor reveló que ahora le toma entre 17 y 18 horas el viajar desde Costa Rica hasta Teherán, traslados que no le molestan por seguir en la Sele.

"Es una realidad que hay distancia, no lo puedo ocultar u obviar, pero aún estoy dispuesto a venir a la Selección, si soy tomado en cuenta. Mi club avaló que esté viajando, algo que a los equipos de allá les cuesta por lo lejos que se está. Sin embargo, ellos están anuentes y yo también", indicó.

El experimentado futbolista no duda de sus capacidades, se ve en Rusia y aunque ya hizo historia, aún tiene ambición y le apunta a su tercer Mundial y de paso ser el costarricense más veterano en una Copa del Mundo.

"Me siento contento, agradecido con Dios y orgulloso de mí mismo, porque sigo compitiendo a un alto nivel, me siguen tomando en cuenta en la Selección y esto me compromete aún más conmigo mismo", concluyó.

Jugadores con más edad en participar en mundiales:

Erick Lonnis (portero): 36 años, Corea y Japón 2002.

José Francisco Porras (portero): 35 años, Alemania 2006.

Hernán Medford (delantero): 34 años, Corea y Japón 2002.

Juan José Rodríguez (defensa): 34 años, Corea y Japón 2002.

Mauricio Solís (volante): 33 años, Alemania 2006.

Álvaro Mesen (portero): 33 años, Alemania 2006.

Patrick Pemberton (portero): 32 años, Brasil 2014.

Germán Chavarría (volante): 32 años, Italia 1990.