Marvin Angulo: 'La gente compara mi labor en Saprissa con 10 días de trabajo en la Selección'

'Tricolor' cierra la Uncaf hoy ante Panamá a las 3 p. m.

Ciudad de Panamá. Después de un gran Torneo de Invierno con el Saprissa, en el que fue figura e incluso alcanzó el campeonato nacional, Marvin Angulo parecía estar listo para el reto de la Selección Nacional.

La Copa Uncaf en Panamá debía ser su vitrina para demostrar todas sus cualidades de cara a la eliminatoria rumbo a Rusia 2018; sin embargo, el 10 morado acepta humildemente que le ha faltado confianza en los partidos.

Además, dice que espera tener una mejor actuación ante los panameños, en caso de jugar.

Los ticos y canaleros se medirán a partir de las 3 p. m., hora costarricense, en el estadio Rommel Fernández, donde los anfitriones buscarán ratificar el segundo lugar o incluso el título, si Honduras pierde con Belice (10 a. m.).

"Futbolísticamente no me he ido tan bien como lo esperaba, pero siento que he hecho bien lo que el profesor me pide, aunque a veces no salen las cosas. La idea del profesor la tengo más clara, sé qué es lo que quiere y lo importante es tener avances para poder seguir en la Selección", admitió Angulo.

El volante, quien ha sido titular en dos de los cuatro compromisos en este torneo regional, ha tenido un accionar intermitente, y dice tener claro en lo que ha fallado.

"Aparte de la confianza con la bola, el grupo que es nuevo y viene de un parón del último torneo, venimos sin vacaciones y tuvimos como 10 días juntos antes de esta Copa para complementar la idea de juego. Por dicha vamos poco a poco y tenemos más claro lo que quiere el profesor", dijo el mediocampista morado.

Marvin acepta que con los saprissistas tuvo un buen año, pero considera que no se pude comparar ese momento con el hoy de la Tricolor, y tampoco lo considera justo.

"Yo siento que ustedes están comparando el torneo nacional con 10 días de trabajo con la Selección y usted no puede tener esos resultados de un solo tiro. Ojalá se dieran, pero las cosas no son así", puntualizó Angulo.

"Con Saprissa tengo tres años de estar jugando, conozco a (Carlos) Watson y sé lo que a él le gusta plantear en la cancha. Estar en la Selección con un profesor nuevo, con una idea diferente, es un poco difícil para adaptarse".

No obstante, el volante opina que en estos días de trabajo en la Uncaf pudo tener una mayor noción de lo que desea el Machillo Ramírez.

"Creo que al estar en este plantel en la Uncaf, ya conozco lo que quiere Óscar Ramírez. Hablé un poco más con él sobre la idea que quiere, los objetivos, la táctica, la defensa y de todas esas cosas a las que hay que ir adaptándose. Vamos por un bien camino", comentó Marvin.

El cerebro del plantel tibaseño agregó que integrar el combinado patrio no es sencillo y tampoco son justas las comparaciones con la labor en su club.

"A veces la afición piensa que como me va bien en Saprissa, tiene que irme bien en la Selección, pero no es así. Tenemos jugadores de mucha calidad, muchos que juegan en el extranjero lo cual ayuda a subir el nivel de competencia de la Selección, y uno trabaja para hacer bien las cosas y que le tomen en cuenta", mencionó Marvin.

Finalmente, el mediocampista agregó que ante Panamá se juegan el chance de seguir mejorando y quedar segundos en la tabla general.

"El objetivo de nosotros es mejorar. Nos queda el último partido ante Panamá, con la mirada puesta en la eliminatoria. Nosotros esperamos cumplir con lo que quiere el profesor, como es la misma intensidad que lo hicimos ante Honduras, para mandar unos mensajes para lo que viene en marzo", recalcó Angulo.