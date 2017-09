Marco Ureña pasó de la crítica a ser el héroe de la 'Tricolor'

La carrera incontenible y su doblete ante los Estados Unidos fueron un desahogo para el delantero Marco Ureña.

Cuarenta días atrás fue señalado, criticado por fallar dos claras opciones de gol, precisamente ante los Estados Unidos, durante las semifinales de la Copa Oro.

Aquel 22 de julio, Ureña tuvo dos mano a mano con el arquero estadounidense Tim Howard, las cuales no pudo resolver con acierto, lo que desesperó a la afición costarricense que lo señaló como el principal culpable de la derrota de la Tricolor.

Máxime que tras errar ante Howard al minuto 70, en la jugada siguiente, el delantero Jozy Altidore abrió la cuenta para los estadounidenses, quienes al final triunfaron 2-0.

"Uno no quiere fallar, siempre busca anotar, ayudar a la Selección. Son jugadas que se dan en el partido", lamentó Ureña en aquel momento tras ser abordado por la prensa.

Cabizbajo salió entonces del AT&T Stadium, como el villano, como el malo de la película, sin pensar que su revancha estaba a solo cuestión de días, porque el fútbol siempre las da.

"Comprendo a la gente que quiere goles y espero que esas personas que me criticaron hoy celebren. A las personas que no están de acuerdo conmigo o con que el entrenador me pongo de titular, confío en que disfruten el triunfo. Estos meses, jugar en la MLS y tener regularidad me han dado confianza y se refleja en el terreno de juego", admitió Ureña, quien con sus dos anotaciones salió como el héroe del Red Bull Stadium en Nueva Jersey.

Marco no pudo disimular su descontento por todas las críticas de las cuales ha sido objeto, por las burlas y ataques en redes sociales, por errar aquellas dos oportunidades, las cuales vivieron en carne propia sus familiares más cercanos.

"Espero que celebre todo Costa Rica. Estos dos goles se los dedico a mis gemelos Emiliano y Mariano, a mi esposa, a mis padres. Son las personas que han estado conmigo siempre, han asumido las críticas y me han contado todo lo que se dijo en su momento, porque la verdad yo no tengo redes sociales. Lo prefiero así", destacó Ureña.

El delantero del San Jose Earthquakes de la MLS, quien marcó su segundo doblete con la Tricolor tras marcarle por partida doble a Cuba en la Copa Oro del 2011, llegó a 54 compromisos con la escuadra patria en los que tiene 13 goles.

"Tenía mucho tiempo de no ser tan regular como este año, en Copa Oro tuve la confianza del profe (Óscar Ramírez) y me dio oportunidad en todos los partidos. También tuve la opción de meter dos goles en momentos en que el equipo más me necesitaba", agregó Ureña.

El ariete dejó atrás sus acciones fallidas, asegurando, tras aquel duelo por el torneo regional, que siempre se ha esforzado por darlo todo, aunque muchas veces los aficionados no entienden que le toca hacer un trabajo de desgaste a la defensa rival, por lo que debe correr mucho y el desgaste físico es muy grande.

"En la acción del primer gol crucé al palo largo del portero y en el segundo le pegué fuerte a un lado. Fueron dos goles muy importantes en momentos justos en los que Estados Unidos estaba apretando. Incluso estuve a punto del tercero", recordó Ureña.

Ahora el exdelantero de Alajuelense confía en que puedan sellar la clasificación el próximo martes cuando la Tricolor se mida a México en el Estadio Nacional a las 8 p. m.

"Me siento muy contento por el partido que hicimos hoy, nos da confianza porque sabemos que venimos haciendo las cosas muy bien. Mostramos una Costa Rica que juega bien, de pie a pie y ahora esperamos tener un rendimiento similar ante los mexicanos", puntualizó Ureña.