Marco Ureña llega con los minutos que tanto anhelaba

Marco Ureña vive de manera distinta la preparación para los duelos eliminatorios ante México y Honduras.

A diferencia de otras convocatorias, en las que el delantero llegaba sin ritmo, ahora goza de regularidad en el fútbol de la MLS.

Para los partidos ante Trinidad y Tobago y Estados Unidos, el atacante llegó con apenas 159 minutos disputados en más de dos meses.

Esta historia era recurrente, al punto de que jugó el Mundial de Brasil 2014 a pesar de no tener regularidad.

“Siempre venía sin ritmo, un poco forzado, a veces sí y a veces no”, confesó Ureña.

Pero ahora que juega en el fútbol estadounidense, el ariete es titular con el San José Earthquakes y ha jugado en las tres fechas que lleva el torneo de la MLS, en el que acumula 227 minutos.

“La idea de ir a la MLS era tener ritmo y regularidad, en los tres partidos he salido de titular y me siento muy contento por eso, con ritmo. Físicamente, me siento bien”, agregó el delantero.

Ureña inició la hexagonal como titular, cuando la Sele venció de visita a Trinidad y Tobago por 2-0.

Él reconoce que dejar el fútbol europeo para jugar en Estados Unidos lo hizo pensando en la Selección, especialmente en Rusia 2018.

“Irme a la MLS era para tener confianza antes del Mundial. Este año que estará lleno de eliminatoria y con Copa Oro quería estar con ritmo, extrañaba esa parte mía”, dijo.

Competencia. Marco Ureña anhela volver a la titularidad de la Tricolor , pero sabe que tiene más competencia.

Además de Johan Venegas y Joel Campbell, ahora debe pelear el puesto con José Guillermo Ortiz.

“Me encanta la competencia, es de beneficio para la Selección porque eleva el nivel”, agregó.